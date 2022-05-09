Экс-тренер сборной по биатлону Аликин: у СБР должен быть жёсткий президент
- РИА Новости
«Я не знаю Нуждова, честно говоря. У нас должен быть жёсткий президент. Если бы я был президентом, то не распускал бы сборную на индивидуальную подготовку, неважно кого. Это целая национальная команда, а то одни там тренируются, другие — здесь, отсюда такие результаты: то есть, то нет», — цитирует Аликина ТАСС.
Действующим президентом СБР является Виктор Майгуров. Выборы нового главы федерации пройдут в июне. Единственным конкурентом Майгурова является вице-президент СБР Алексей Нуждов.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил, что положительно воспринял назначение Артёма Истомина на пост тренера женской сборной России по биатлону.