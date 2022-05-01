«На Игры едут не за деньгами»: жалоба биатлонистки Нигматуллиной на низкие премиальные вызвала скандал

Высказывание двукратного призёра Игр-2022 Ульяны Нигматуллиной о недостаточном, по её мнению, размере региональной премии за олимпийские медали вызвало негодование среди многих болельщиков и специалистов. Так, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал спортсменку быть скромнее, напомнив, что в некоторых странах её коллеги вообще не получают финансовых бонусов за медали Игр. Бывшая биатлонистка Анна Богалий подчеркнула, что главная ценность олимпийской награды заключается не в призовых за неё, а Ольга Зайцева призвала Ульяну лучше трудиться, чтобы больше зарабатывать.

В России не утихают споры по поводу слов Ульяны Нигматуллиной о сумме призовых, которые ей положены в Удмуртии за олимпийские награды. На днях спортсменка в беседе с «Матч ТВ» заявила, что ей «немножко стыдно» обнародовать эту сумму, так как за одну медаль она получила менее 900 тыс. рублей. Такая жалоба в основном не нашла понимания ни в биатлонной среде, ни среди болельщиков — многие осудили Ульяну за меркантильность и неблагодарность.

И биатлонистка, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине бронзу и серебро в составе эстафетных команд, попыталась разъяснить свою позицию.

Нигматуллина призналась, что понимает, почему её слова вызвали такую негативную реакцию: «Огромное количество людей живёт в тяжёлом финансовом положении». Но, по словам спортсменки, её работа — приносить высокие результаты для удмуртского и российского спорта. Она отметила, что старается изо всех сил, вкладывая своё время, финансы и во многом себя ограничивая. Выступление на Олимпиаде биатлонистка назвала удовлетворительным, подчеркнув, что «все были рады и гордились» её результатами.

«Я понимаю, что кого-то возмутил мой ответ на вопрос о величине призовых в Удмуртской Республике. Не владея всей информацией, многие высказались, включая депутатов, комментаторов, легенд спорта, ветеранов. И я уважаю мнения возмущённых людей и вообще считаю свободу слова очень важной, — написала Ульяна в соцсетях. — В меня, конечно, вкладываются и Удмуртская Республика, и СБР (спасибо), но для высших достижений нужно больше. Это касается не только меня, но и всей команды УР. Главные старты планеты не состоялись бы без поддержки государства».

Также она отметила, что сделала выводы из произошедшего, и призвала не уделять такого пристального внимания вопросу, который сейчас, по её мнению, незначителен на фоне других событий.

«Хочется, чтобы люди вокруг меня жили хорошо, чтобы их труд, права и жизнь ценились. Данная ситуация показала мне многое, я о ней не жалею», — заключила Нигматуллина.

На этот пост молниеносно и с сарказмом отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Быстрее, больше, ещё больше! А биатлонистка Нигматуллина молодец! Главное — больше денег, и победы придут. Спонсоров искать не собираемся, на Кубках мира не побеждаем, где приличные призовые, но денег нужно больше. Считаю, Ульяне нужно поставить памятник в центре Ижевска. Золотой бюст!» — написал телеведущий в своём Telegram-канале.

В свою очередь, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заметил, что эту проблему не стоит воспринимать однозначно. С одной стороны, атлетам хочется, чтобы их работа была оценена выше, чем это происходит. С другой, у всех регионов разные возможности.

«Я думаю, что Удмуртия оценила труд своих спортсменов в тех рамках, в которых она может себе это позволить. Сложно сказать, кто прав, кто виноват. Думаю, что я не встал бы ни на чью сторону. Вроде, как спортсмен, я её понимаю. А с другой стороны, республика делает всё, что она может сделать, не у всех есть такие финансовые возможности», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

И действительно, в каком-то смысле спортсменку можно понять: её призовые и вправду оказались самыми низкими на фоне того, что получат в своих регионах другие биатлонисты сборной. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе за золото пекинских Игр положено 15 млн рублей, за второе место — 10 млн, а за третье — 7 млн. В Тюменской области чемпионам Олимпиады выделено по 10 млн, серебряным призёрам — по 8 млн, а бронзовым — по 5 млн.

Это самые высокие выплаты по стране, даже в Москве они ниже. В столице победители и призёры получили по 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей соответственно. Стоит отметить, что региональные выплаты идут в дополнение к федеральным (которые на пекинских Играх составили 4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн рублей) и зависят от финансового положения областей и республик, а также от доброй воли их руководства.

С другой стороны, во множестве стран мира за медали Олимпиад спортсмены вообще не получают призовых, да и собственную подготовку и выезды на соревнования некоторым приходится оплачивать самостоятельно или при помощи краудфандинговых платформ. Поэтому, по мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищёва, сетовать на недостаточную финансовую поддержку в России, где установлены одни из самых высоких призовых в мире, довольно странно.

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«Для меня удивительно слышать высказывания нашей чемпионки. Может быть, она что-то другое имела в виду. Есть страны, где вообще ничего не платят. Ребята-олимпийцы едут на Игры прежде всего не за деньгами, а за тем, чтобы победить. Это добрая воля наших руководителей, фондов, которые имеют желание и возможность отметить наших чемпионов. За это им большая благодарность. Я не разделяю мнения Нигматуллиной. Либо мы с вами не знаем всех нюансов, либо она неправа. Кого-то устроят 100 рублей, кого-то не устроят и 100 млн», — приводит слова Свищёва «Чемпионат».

Не поддержала Нигматуллину и двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, которая подчеркнула, что ценность наград Игр заключается не в призовых.

«Раньше медали вообще никак не оплачивались. Это немного другая цена. Дальше зависит уже от региона. У всех разные возможности. Мне сложно как-то комментировать, потому что у меня другие мысли в голове относительно выступления на Олимпийских играх. Я могу сказать, что город Новосибирск в 2006 году мне подарил большой телевизор. Тогда была такая возможность, понимаете. Регион вот так смог отметить спортсмена. Я против таких высказываний — просить больше», — заявила Богалий.

Ольга Зайцева, также дважды становившаяся чемпионкой Игр, рассказала, что в своё время получала в Москве в качестве призовых суммы, сопоставимые с бонусом Нигматуллиной в Удмуртии. По её словам, спортсменке стоит сменить регион, если для неё финансовая составляющая стоит на первом месте.

«Плохой жест — обсуждать, что тебе дали мало денег. Для чего она это выносит? Надо между собой разбираться или говорить руководству, а не выносить проблему. Пусть работает лучше и будет больше зарабатывать. Так не делается. Я считаю, что спортсмен должен быть благодарным. Нужно радоваться в жизни тому, что тебе даётся в принципе», — заключила Зайцева.

В свою очередь, бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв отметил, что Нигматуллина подняла сложную проблему финансового неравенства субъектов РФ. По его словам, есть более богатые регионы и более бедные, существующие на государственные дотации. Но права и возможности спортсменов, выступающих за разные регионы, не должны отличаться.

«Бедные регионы умеют готовить детей, но не могут потом финансировать те победы, которых добились их спортсмены. Вот этот дисбаланс между регионами надо компенсировать однозначно, чтобы спортсмены за одни и те же достижения получали одинаково. Если бюджет Удмуртии не может справиться, значит, надо компенсировать спортсменам призовые за счёт спонсорства, за счёт спортивных федераций. Такого неравенства между регионами не должно быть. Ульяна — молодец, что не постеснялась заговорить об этом. А чиновникам должно быть стыдно», — резюмировал Драчёв.