Тихонов поддержал Нигматуллину, пожаловавшуюся на низкие призовые за Олимпиаду от Удмуртии

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на жалобы биатлонистки Ульяны Нигматуллиной на низкие призовые по итогам ОИ-2022 в Пекине от родного региона Удмуртии.

«Мы в своё время стартовали за крупу. У Нигматуллиной две олимпийские медали — бронза и серебро. Можно было ей и побольше призовых дать. Наград-то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что футболистам не стал бы платить за игру, которую они показывают.

На Олимпийских играх спортсменка завоевала две медали в эстафетах: бронзовую — в смешанной и серебряную — в женской.

Ранее Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ.