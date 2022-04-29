Тихонов поддержал Нигматуллину, пожаловавшуюся на низкие призовые за Олимпиаду от Удмуртии

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на жалобы биатлонистки Ульяны Нигматуллиной на низкие призовые по итогам ОИ-2022 в Пекине от родного региона Удмуртии.
Тихонов поддержал Нигматуллину, пожаловавшуюся на низкие призовые за Олимпиаду от Удмуртии
  • РИА Новости

«Мы в своё время стартовали за крупу. У Нигматуллиной две олимпийские медали — бронза и серебро. Можно было ей и побольше призовых дать. Наград-то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что футболистам не стал бы платить за игру, которую они показывают.

На Олимпийских играх спортсменка завоевала две медали в эстафетах: бронзовую — в смешанной и серебряную — в женской.

Ранее Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ.

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