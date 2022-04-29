Тихонов поддержал Нигматуллину, пожаловавшуюся на низкие призовые за Олимпиаду от Удмуртии
- РИА Новости
«Мы в своё время стартовали за крупу. У Нигматуллиной две олимпийские медали — бронза и серебро. Можно было ей и побольше призовых дать. Наград-то у нас мало! Могли бы ей хотя бы округлить!» — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
Он также добавил, что футболистам не стал бы платить за игру, которую они показывают.
На Олимпийских играх спортсменка завоевала две медали в эстафетах: бронзовую — в смешанной и серебряную — в женской.
Ранее Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ.