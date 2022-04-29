Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ
- РИА Новости
«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».
Она отметила, что деньги будут ей выплачены в конце года. При этом биатлонистка заявила, что является единственной спортсменкой с медалями ОИ-2022 в регионе.
«900 тысяч? Ещё меньше. Да, за одну медаль», — добавила Ульяна.
Напомним, что Нигматуллина завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете и серебряную в женской на Играх в Пекине.
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