Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина рассказала, сколько получила от Удмуртской Республики за медали, завоёванные на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

Она отметила, что деньги будут ей выплачены в конце года. При этом биатлонистка заявила, что является единственной спортсменкой с медалями ОИ-2022 в регионе.

«900 тысяч? Ещё меньше. Да, за одну медаль», — добавила Ульяна.

Напомним, что Нигматуллина завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете и серебряную в женской на Играх в Пекине.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей заработной платы.