Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ

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Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина рассказала, сколько получила от Удмуртской Республики за медали, завоёванные на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Нигматуллина призналась, что ей стыдно называть сумму призовых от Удмуртии за медали ОИ
  • РИА Новости

«Честно говоря, мне немножко стыдно называть сумму, потому что она меньше миллиона», — приводит слова Нигматуллиной «Матч ТВ».

Она отметила, что деньги будут ей выплачены в конце года. При этом биатлонистка заявила, что является единственной спортсменкой с медалями ОИ-2022 в регионе.

«900 тысяч? Ещё меньше. Да, за одну медаль», — добавила Ульяна.

Напомним, что Нигматуллина завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете и серебряную в женской на Играх в Пекине.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей заработной платы.

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