Шашилов рассказал, сколько зарабатывает на посту тренера сборной России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей заработной платы.

«Открою секрет: практически не получаю зарплату в национальной команде. Состою на четверти ставки в Центре спортивной подготовки (ЦСП) и на четверти в Союзе биатлонистов России (СБР). В сумме набегает 25 тыс. рублей в месяц. Остальное — в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Тренер также признался, что не рассматривает сборную как источник доходов. По его словам, он работает не ради денег, а ради герба, флага и идеи.

Напомним, что 1 апреля тренерский совет СБР оценил работу Шашилова в минувшем сезоне как удовлетворительную.

Ранее Шашилов заявил, что продолжит работать в женской сборной России по биатлону.