Шашилов рассказал, сколько зарабатывает на посту тренера сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей заработной платы.
Шашилов рассказал, сколько зарабатывает на посту тренера сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Открою секрет: практически не получаю зарплату в национальной команде. Состою на четверти ставки в Центре спортивной подготовки (ЦСП) и на четверти в Союзе биатлонистов России (СБР). В сумме набегает 25 тыс. рублей в месяц. Остальное — в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Тренер также признался, что не рассматривает сборную как источник доходов. По его словам, он работает не ради денег, а ради герба, флага и идеи. 

Напомним, что 1 апреля тренерский совет СБР оценил работу Шашилова в минувшем сезоне как удовлетворительную.

Ранее Шашилов заявил, что продолжит работать в женской сборной России по биатлону.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить