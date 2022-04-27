Шашилов заявил, что продолжит работать в женской сборной России по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил о своём намерении продолжить работу с национальной командой.

«Мы были в Центре спортивной подготовки сборных команд России и Минспорте. Разговаривали с президентом Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. Будут определённые направления, по которым надо работать», — цитирует Шашилова РИА Новости.

Он также добавил, что ЦСП и Минспорт поставили задачу перед тренерским штабом по подготовке к следующим Олимпийским играм.

«Думаю, что будет разделение по группам. Мне надо ещё денёк в Москве поработать, чтобы окончательно согласовать все детали», — заключил Шашилов.

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу Шашилова как удовлетворительную, хотя по ходу сезона работа специалиста неоднократно подвергалась критике.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы Шашилова продолжить работу в должности старшего тренера женской сборной России по биатлону в сезоне-2022/23.