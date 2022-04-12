Анфиса Резцова: оставлять Шашилова в команде смысла нет

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила шансы Михаила Шашилова продолжить работу в должности старшего тренера женской сборной России по биатлону в сезоне-2022/23.

«За такие результаты его просто отодвинут — и всё. Я думаю, что оставлять Михаила Викторовича в команде смысла нет», — цитирует её «КП Спорт».

По словам Резцовой, у Шашилова очень много минусов и за два года работы с командой он не показал хорошего результата.

«Миронова, которая хорошо бегала, не стала ни бегать, ни стрелять. Кайшева-Нигматуллина тоже нестабильна, в общем-то», — добавила Резцова.

Напомним, что тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу Шашилова как удовлетворительную.

Ранее бывший президент СБР Владимир Драчёв высказался о назначении тренеров национальной команды на сезон-2022/23.