Драчёв: тренеров нужно назначать после выбора нового президента СБР

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о назначении тренеров национальной команды на сезон-2022/23.

«Сначала надо выбрать руководство СБР, президента и вице-президентов, а затем уже рассматривать кандидатуры тренеров», — цитирует Драчёва Metaratings.

По его словам, если назначенные сейчас тренеры не устроят нового президента, то они будут сняты с должности.

«В июне будет избран новый глава СБР, после чего есть смысл обсуждать кандидатуры, а сейчас мы просто сотрясаем воздух», — добавил Драчёв.

Напомним, что действующим президентом СБР является Виктор Майгуров. В сезоне-2021/22 старшим тренером женской сборной России по биатлону был Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.

Ранее Майгуров подтвердил, что получил официальное письмо о встрече олимпийцев с членами правительства России.