Встреча российских олимпийцев с членами правительства России состоится 26 апреля
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«Мы получили официальное письмо, в котором сказано, что встреча участников зимних Олимпийских игр 2022 года с членами правительства Российской Федерации состоится 26 апреля», — цитирует Майгурова ТАСС.
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 21 февраля. Сборная России завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может встретиться с российскими олимпийцами 26 апреля.