Встреча российских олимпийцев с членами правительства России состоится 26 апреля

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подтвердил, что получил официальное письмо о встрече с членами правительства России.
Встреча российских олимпийцев с членами правительства России состоится 26 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hangst

«Мы получили официальное письмо, в котором сказано, что встреча участников зимних Олимпийских игр 2022 года с членами правительства Российской Федерации состоится 26 апреля», — цитирует Майгурова ТАСС.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 21 февраля. Сборная России завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может встретиться с российскими олимпийцами 26 апреля.

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