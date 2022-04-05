Путин может провести встречу с российскими олимпийцами 26 апреля

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Президент России Владимир Путин встретится с участниками зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине 26 апреля.
Путин может провести встречу с российскими олимпийцами 26 апреля
  • РИА Новости

«Золотые медалисты Олимпийских игр встретятся с президентом, предположительно, 26 апреля», — сообщает РИА Новости.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 21 февраля. Сборная России завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Ранее Cпортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов от участия в международных соревнованиях.

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