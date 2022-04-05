CAS зарегистрировал десять апелляций на отстранение российских спортсменов
- AFP
Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о подаче совместного заявления с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.