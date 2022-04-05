CAS зарегистрировал десять апелляций на отстранение российских спортсменов

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов от участия в международных соревнованиях.
CAS зарегистрировал десять апелляций на отстранение российских спортсменов
  • AFP

Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о подаче совместного заявления с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

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