На минорной ноте: как прошли заключительные биатлонные гонки на Олимпиаде-2022

| Екатерина Бредина

Кристина Резцова стала пятой в биатлонном масс-старте на Олимпиаде в Пекине. До последнего огневого рубежа россиянка боролась за медали, но допустила обидный промах и осталась без личных наград на этих Играх. Победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. В аналогичной гонке у мужчин первенствовал норвежец Йоханнес Бё, для которого это олимпийское золото стало пятым в карьере. Точной стрельбой россияне порадовать в пятницу не смогли, отправив мимо цели по шесть — семь патронов из 20.

Вновь лишний промах

В женском масс-старте на 12,5 км основные надежды российских болельщиков были связаны с Кристиной Резцовой. Именно в данном виде программы она показывала наиболее высокие результаты в текущем сезоне на Кубке мира: была третьей в Анси и четвёртой в Антерсельве. Но уже с первого огневого рубежа всё пошло не по плану. Спортсменка допустила два промаха и откатилась далеко назад, в то время как 11 девушек из 30 смогли отстрелять чисто. Увы, в этом списке не оказалось россиянок. Ульяна Нигматуллина промахнулась дважды, Ирина Казакевич допустила один промах.

На второй лёжке биатлонисток ждало очередное испытание, поскольку порывы ветра стали ещё более сильными, чем в начале гонки. Из группы лидеров только Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд смогли закрыть все пять мишеней и уйти со стрельбища с преимуществом в 20 секунд над француженкой Жулией Симон, которой пришлось зайти на штрафной круг. Один раз ошиблась и Резцова. Отставание россиянки при выходе со стадиона составляло уже 1 минуту и 25,6 секунды.

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На стойку норвежки пришли одновременно, но долго не начинали стрелять, пытаясь переждать воздушные вихри. Однако лишние секунды на огневом рубеже не спасли их от промахов: обе ушли на два штрафных круга. Воспользоваться осечкой конкуренток смогли француженка Жюстин Бреза-Буше, шведка Эльвира Эберг и чешка Маркета Давидова. На предпоследний круг они уходили практически одновременно с Рёйселанд и Экхофф. Резцова промазала ещё один раз, однако и это было большим достижением с учётом погодных условий. Кристина поднялась на шестую строчку, почти на минуту сократив отставание от лидера. Теперь оно составляло всего 32,1 секунды.

Многое в гонке решилось ещё до последней стрельбы. Бреза-Буше уже на дистанции попробовала убежать от остальных девушек. На одном из подъёмов она сделала рывок и создала отрыв в 15,5 секунды. Соперницы не стали её догонять, держа в уме огневой рубеж. Однако, как оказалось, зря. Француженка не стала тянуть время на стрельбище, быстро разрядила обойму и, допустив один промах, побежала на штрафной круг.

Преследовательницы занервничали и начали мазать, оставляя по две незакрытые мишени и подарив надежду на медаль Резцовой. Но и она промазала дважды. Будь россиянка в этот момент точна или допусти на одну ошибку меньше, спокойно могла бы бороться за награды. Но, увы, она финишировала только пятой.

Нигматуллина в итоге показала 17-е время с шестью промахами, Казакевич — 20-е с семью.

Победила же Бреза-Буше, которая создала настолько большой задел, что могла позволить себе финишировать с флагом. Француженка завоевала первое золото на Олимпиаде, в Пхёнчхане она была бронзовым призёром в эстафете. Второй всё-таки прибежала Экхофф. Тройку замкнула Рёйселанд, которая добилась уникального достижения — в Пекине она попала на пьедестал почёта во всех личных гонках, в которых принимала участие.

Резцова так и не смогла завоевать личную медаль на этих Играх. Однако, по мнению двукратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко, полученный в Пекине опыт поможет спортсменке в будущем добиваться высоких результатов.

«Кристина объективно единственная из россиянок была способна бороться за попадание на подиум. Вся Олимпиада в индивидуальных дисциплинах прошла под эгидой лишнего промаха. Думаю, Резцова не боролась бы за тройку, если бы у неё было только на один промах меньше. Всё же надо было лучше стрелять, гораздо лучше. Но она молодец, очень достойно прошла Игры. Это будет отправная точка для неё к следующему циклу. Теперь она знает, как бороться, как побеждать, в чём добавлять. Я думаю, что она сама по себе спортсменка с характером, мотивированная. Только уважение к ней. Хочу пожелать, чтобы следующее четырёхлетие прошло без травм», — приводит «Чемпионат» слова Ярошенко.

Великолепный Бё

Последнюю гонку на Олимпиаде проводили в пятницу и мужчины. Из российских биатлонистов только Эдуард Латыпов сумел в Пекине подняться на пьедестал почёта в личных соревнованиях. Александр Логинов выступил на Играх не очень удачно, лишь раз попав в топ-10, а Максим Цветков дважды остался четвёртым.

К сожалению, российским спортсменам не удалось завершить турнир на мажорной ноте. Хотя поначалу в масс-старте всё выглядело неплохо. Особенно с учётом порывистого ветра, который смешал карты девушкам. Латыпов и Цветков допустили по промаху на первой лёжке, как и большинство лидеров. А отставание от меткого, но не самого быстрого шведа Себастиана Самуэльссона составляло у Эдуарда — 18,4 секунды, у Максима — 25,4. Логинов промазал дважды, но и его позиция в гонке не выглядела критичной.

По ходу второго круга позиции биатлонистов изменились. Йоханнес Бё за счёт невероятной скорости обошёл всех спортсменов, несмотря на штрафной круг, и на очередную лёжку выкатывался первым. Стрельбу он провёл идеально и уверенно убежал на дистанцию. Безошибочно отработали ещё шесть ближайших преследователей норвежца. Оказался точен и Логинов, его отставание от лидера составляло чуть более 50 секунд. Однако на этом хорошие новости для россиян закончились. Цветков промазал только один раз, но было видно, что ходом Максим не готов составить конкуренцию лидерам, а Латыпов промахнулся трижды и также перечеркнул все надежды на медаль.

Тем временем Бё продолжал наращивать преимущество на трассе. За норвежцем смог удержаться только Филипп Наврат. Однако погоня за Йоханнесом сыграла злую шутку на стрельбе. Немец промазал трижды, в то время как норвежец не закрыл только одну мишень. Пока остальные биатлонисты работали на огневом рубеже, четырёхкратный олимпийский чемпион успел пройти штрафной круг и всё равно оказался на контрольной отсечке первым. Вслед за ним шли швед Мартин Понсилуома и француз Кентен Фийон-Майе, не допустившие ошибок на стойке. Будь Логинов точен, он был бы ближе к этой группе, но два промаха отбросили его на 12-ю позицию.

Йоханнес же мчался к своей очередной золотой медали. Перед последней стрельбой его преимущество над преследователями составляло 27 секунд и даже давало право на ошибку. Он допустил две, но никто из соперников не смог этим воспользоваться. Понсилуома также промазал, а Фийон-Майе не закрыл три мишени, пропустив вперёд в борьбе за бронзу норвежца Ветле Кристиансена.

Отрывы между биатлонистами после стрельбища оказались достаточно большими, поэтому дальше уже не было никакой борьбы. Бё выиграл четвёртую золотую медаль в Пекине и стал пятикратным олимпийским чемпионом, сравнявшись по данному показателю с французом Мартеном Фуркадом. Больше наград высшего достоинства только у великого Уле-Эйнара Бьорндалена — у него их восемь.

Что касается россиян, то на троих они допустили 20 промахов на огневых рубежах и не попали даже в топ-10. Оценивая выступление спортсменов на Олимпиаде, бывший глава СБР Владимир Драчёв с сожалением отметил, что национальная команда в биатлоне пока далеко не на первых ролях.

«Понятно, что бороться с Бё или Майе у нас не было шансов. В какие-то моменты нам чуть-чуть не хватило — как, например, Цветкову. Но это в качестве утешения. Мы понимаем, насколько мы недотягиваем до норвежской и французской сборной. Мы на третьих, четвёртых и ещё более второстепенных ролях в биатлоне. На этой Олимпиаде мы не показали ничего. Я бы поставил нам тройку. Для девочек эта оценка авансом, потому что у них совсем всё печально. Кристина Резцова пришла и спасла сезон женской команды. Она сделала практически невозможное», — сказал Драчёв.