«Результатом недовольна, поэтому была злая и расстроенная»: Трусова и Щербакова — о своих эмоциях и желании тишины

| Ольга Теселько

Анна Щербакова не сразу смогла поверить в то, что стала олимпийской чемпионкой. По словам фигуристки, для осознания произошедшего ей нужно побыть в тишине. Александра Трусова осталась крайне разочарована серебряной медалью и разрыдалась в ожидании цветочной церемонии. Потом спортсменка призналась, что её захлестнули эмоции, ведь она не побеждала на крупных стартах уже три года. Обе россиянки заверили, что пока не собираются завершать карьеру.

«Думала, прыгну пять четверных — и выиграю»

Иначе как драматичной развязку соревнований в женском одиночном катании на Играх-2022 не назовёшь. Камила Валиева, которая приехала в Пекин в статусе единоличного фаворита, по известным причинам оказалась под жёстким прессом, справиться с которым ей оказалось не под силу. Не меньшее давление испытали Анна Щербакова и Александра Трусова, к которым в последнюю неделю также было приковано внимание всего мира.

Они обе не дрогнули в произвольной программе, но если для действующей чемпионки мира Игры завершились триумфом, то для бронзового призёра ЧМ-2021 обернулись трагедией.

Трусова первой в истории женского фигурного катания исполнила пять четверных прыжков в программе — столько же прыгает ставший чемпионом Пекина американец Нейтан Чен. Но Саше этого не хватило для победы. 4,22 балла разделили двух россиянок, разбив сердце одной из них.

Перед цветочной церемонией фигуристка разрыдалась, и камера выхватила её слова, брошенные не кому-то конкретно, а скорее в пустоту отчаяния: «Ненавижу, я ненавижу этот спорт! Ненавижу его, ненавижу всё это! Никогда больше не выйду на лёд! Так нельзя. У всех есть золотая медаль, у всех, а у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу!».

Но на церемонию награждения талисманами Александра, конечно, вышла, хотя всё это время на ней не было лица. Казалось, она с удовольствием надела защитную маску на лицо, чтобы спрятаться от тысяч глаз, устремлённых на неё.

«Я три года уже не выигрывала главные соревнования. Списывала это на то, что пытаюсь достичь какой-то цели, то есть ставила себе всё больше четверных. И думала, что, когда я к этому приду, то выиграю. Этого не случилось, поэтому я расстроилась», — пояснила спортсменка на пресс-конференции.

Она также рассказала, что накануне отказалась упрощать произвольную программу, и рада, что смогла выполнить в ней всё задуманное.

«После короткой программы мне опять предлагали убрать сальхов и катать произвольную с четырьмя четверными прыжками. На это я, конечно, сказала «нет» и прыгала пять. Очень старалась сделать это здесь и рада, что получилось именно на Олимпиаде», — отметила россиянка.

По её словам, она не планирует бросать фигурное катание, несмотря на те слова, что были сказаны сразу после объявления результатов.

«Сегодня, конечно, говорила на эмоциях. Про чемпионат мира и дальше — я подумаю и решу, что делать. Я сделала всё, что могла, первый раз чисто откатала на соревнованиях произвольную программу с пятью четверными прыжками. Но результатом недовольна, поэтому была злая и расстроенная», — пояснила Русская Ракета.

«Хочу поверить, что это не сон»

В отличие от убитой горем Трусовой, Щербакова, казалось, не совсем понимала, что именно она совершила и чего достигла. Чемпионка улыбалась, отправляла в камеру сердечки, кланялась публике, но ничего не выдавало в ней ни бешеной радости, ни гордости от победы. Анна выглядела скорее опустошённой.

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«Я ничего не поняла ещё, испытала невероятное счастье от своего проката. От того, что мне всё удалось сделать. По эмоциям у меня какая-то пустота, я не могу ощутить какой-то радости за себя и что-то за других», — призналась она журналистам.

Спортсменка подчеркнула, что хочет насладиться моментом триумфа, но для этого сначала нужно понять, что он всё-таки наступил.

«Я ещё не могу осознать, что было сегодня. Не знаю, что будет завтра, как закончится сезон. Не могу говорить заранее, что будет в 2026-м. Есть желание кататься, не представляю, как смогу жить без фигурного катания. Но осознать происходящее сейчас важнее. Я добилась результата, который считается вершиной в спорте. Надо это осознать, дальше буду отталкиваться от своих возможностей и желания», — поведала фигуристка.

Она призналась, что теперь, по окончании Олимпиады, хочет побыть наедине с собой.

«До сих пор есть ощущение, что мне нужно несколько часов посидеть в тишине в пустой комнате, чтобы пришло осознание. Пока в прострации. В течение полугода думаешь об Олимпийских играх, готовишься к этому моменту. Надо осознать, что ты сделал то, к чему готовился так долго. Пока хочу поверить, что это не сон», — рассказала 17-летняя москвичка.

Отвечая на вопрос о волнении, Щербакова призналась, что мандраж перед произвольной программой был сильнее, чем перед короткой, но ей удалось взять его под контроль.

«Я чувствовала, что готова к этим соревнованиям, возможно, потому, что это мой третий сезон на взрослом уровне. С каждым соревнованием я приобретала новый опыт. Волнение было под контролем, и оно мне не помешало», — отметила Анна.

Щербакова затруднилась ответить на вопрос, велика ли разница в четыре балла, которые разделили её и Трусову в итоговом протоколе.

«Сложно сказать, много это или мало. Я не видела прокаты. Бывает по-разному, иногда это может быть одна ошибка. Я знаю по себе, что, если из-за одной ошибки упускается шанс на медаль, это очень тяжело. У меня так было на первом чемпионате Европы. Очень долго не могла отпустить момент, он мне очень долго снился. Всегда зависит от ситуации. Иногда даже одна сотая на счету, как у девочек на прошлой Олимпиаде», — заметила Анна.

Чемпионка мира также поделилась переживаниями за подругу по команде Валиеву, которая не справилась с произвольной программой и заняла лишь четвёртое место.

«Выступление Камилы видела, но в тот момент не смогла отойти от своего проката и собирала собственные мысли. Очень переживала за Камилу, так как с первого прыжка было видно, как тяжело ей даётся прокат. Я понимаю чувства спортсмена в этот момент, как ей было непросто. Скажу ей лично всё, что думаю», — заявила спортсменка.

Как известно, Международный олимпийский комитет не планировал проводить церемонию награждения в женском катании, если в число призёров войдёт Валиева — из-за продолжающегося дела о её положительной допинг-пробе. Теперь же, когда Камила осталась без награды, церемония всё-таки состоится, и обе российские медалистки позитивно оценили этот факт.

«Соревнования без награждения — незавершённые. Эти моменты должны придавать осознания произошедшему», — пояснила Щербакова.