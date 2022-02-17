Щербакова: когда я получила травму в Новогорске, то перестала верить, что буду выступать на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на пути к олимпийскому золоту.

«Все, кто меня знает, говорят, что я спокойно жить не могу. У меня вечно что-то случается. Когда я получила травму в Новогорске в этом сезоне, возможно, я тогда перестала верить в то, что буду выступать на главных стартах», — цитирует Щербакову «Чемпионат».

Она добавила, что старалась не отчаиваться и находила в себе силы тренироваться дальше. Фигуристка также отметила, что каждый спортсмен сталкивается с неприятностями и трудностями.

Щербакова безукоризненно выполнила все элементы в произвольной программе, в том числе два четверных флипа — сольный и в каскаде с тройным тулупом. По сумме двух прокатов она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой.

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