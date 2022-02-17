В «Самбо-70» отреагировали на слова Трусовой после произвольной программы

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Президент центра «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал эмоции российской фигуристки Александры Трусовой после женского одиночного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Огромное перенапряжение. На протяжении всей жизни я наблюдал нечто подобное. Спорт высших достижений — это борьба нервов. В любом виде спорта. Десятка подготовлена одинаково. У кого крепче нервы, те и побеждают. Этери Георгиевна Тутберидзе даёт огромную уверенность своим подопечным. Она умеет правильно настроить. Александра Трусова вышла заплаканная — это выхлоп эмоций. Всё пройдёт, всё образуется. Тем более что это молодость. И борцы плачут, хотя мужественный вид спорта. Три великих спортсменки у одного тренера — это гордость «Хрустального», «Самбо-70», Москвы и России. От всей души поздравляю нашу команду!» — приводит слова Лайшева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов.

Ранее Путин поздравил Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпиаде.