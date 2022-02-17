Путин поздравил Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпиаде

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Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Анну Щербакову с победой в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Вы ярко выступили на пекинском льду, продемонстрировали высокое мастерство и огромный творческий потенциал. Достойная награда за Ваш труд, упорство и целеустремлённость — звание чемпионки XXIV Олимпийских зимних игр. Особые, самые добрые слова – в адрес Ваших тренеров и наставников и, конечно, подруг по сборной», — говорится в послании президента.

Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, россиянка по сумме двух программ показала результат 255,95 балла.

Александра Трусова выполнила пять четверных прыжков, в итоговом протоколе она осталась второй. Камила Валиева два раза упала во время выступления и заняла только четвёртое место. Бронзу взяла японка Каори Сакамото.