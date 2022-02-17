Слуцкая: Трусова уже вошла в историю

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Двукратный олимпийский призёр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась впечатлениями от проката произвольной программы россиянки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.

«Саша — просто первопроходец в фигурном катании. Выполнила все четверные прыжки, которые запланировала. Да, был степ-аут, но дальше всё чётко, с выездами. Один четверной даже перекрутила. Трусова уже вошла в историю. Равных по количеству четверных у неё нет: больше никто не заявляет и не выполняет. И мы её с этим поздравляем. Только за сложность она получила более 100 баллов. Да, были помарки, но мы не хотим их замечать. Я горжусь, что Саша выдала прокат, который мы все ждали. Вот так! И выдала его на Олимпиаде!» — сказала Слуцкая в эфире «Первого канала».

За свой прокат Трусова получила от судей 177,13 балла.

Ранее сообщалось, что Трусова прыгнула пять четверных в произвольной программе на ОИ-2022 в Пекине.