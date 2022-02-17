Бывший тренер Валиевой прокомментировала итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании

Тренер Ксения Иванова, которая работала с Камилой Валиевой в Казани, прокомментировала итоги ОИ-2022 в женском одиночном фигурном катании.

«В первую очередь отмечу, что все наши девушки на пьедестале — большие молодцы. Медали Анны Щербаковой и Александры Трусовой абсолютно заслуженные. Но все мы понимаем, что на Камилу Валиеву было оказано колоссальное давление», — заявила она в беседе с «Бизнес Online».

Как отметила Иванова, за Валиеву очень обидно и горестно.

Тренер выразила надежду, что фигуристка станет сильнее, злее и наглее и всё всем докажет.

Ранее заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка Елена Бережная в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала выступление Валиевой на Олимпиаде в Пекине.