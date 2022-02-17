Жулин: если Трусова включит разум, то поймёт, почему Щербакова первая

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на серебро Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Трусова сейчас не понимает, как при пяти четверных у неё и двух четверных у Ани она не выиграла. Но если Саша включит разум, спросит у тренерского штаба, который её обожает, подойдёт к независимому эксперту, посмотрит разблюдовку своих оценок за вращение и скольжение, то поймёт, почему Аня первая», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Он также отметил, что Трусова всегда тренировала четверные прыжки, не уделяя внимания скольжению. При этом он добавил, что Саша — выдающаяся спортсменка, у которой сейчас эмоции.

Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов.

Ранее Жулин заявил, что МОК и WADA уничтожили Валиеву.