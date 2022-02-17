Жулин: если Трусова включит разум, то поймёт, почему Щербакова первая

«Трусова сейчас не понимает, как при пяти четверных у неё и двух четверных у Ани она не выиграла. Но если Саша включит разум, спросит у тренерского штаба, который её обожает, подойдёт к независимому эксперту, посмотрит разблюдовку своих оценок за вращение и скольжение, то поймёт, почему Аня первая», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Он также отметил, что Трусова всегда тренировала четверные прыжки, не уделяя внимания скольжению. При этом он добавил, что Саша — выдающаяся спортсменка, у которой сейчас эмоции.
Напомним, что после объявления результатов Трусова начала плакать, заявив, что ненавидит фигурное катание. Она исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но уступила в борьбе за золото Анне Щербаковой по сумме баллов.
Ранее Жулин заявил, что МОК и WADA уничтожили Валиеву.