Вопреки давлению: как российские биатлонистки удивили в эстафете и завоевали серебро на Олимпиаде

| Владимир Зайвый

Женская сборная России по биатлону финишировала второй в эстафетной гонке на XXIV зимних Олимпийских играх. Ирина Казакевич и Кристина Резцова допустили лишь три промаха на своих этапах и вывели национальную команду в лидеры. Однако Светлана Миронова «застрелилась» на стойке, из-за чего вынуждена была уйти на штрафной круг. Тем не менее Ульяна Нигматуллина сумела не уступить соперницам ни на рубежах, ни ходом и завоевала серебро.

Перед Олимпийскими играми в Пекине у женской сборной России по биатлону были чуть ли не такие же высокие шансы на медаль в эстафете, как у мужчин. В этом сезоне девушки выиграли два серебра и бронзу на этапах Кубка мира, что несколько лет считалось пределом мечтаний. Так стабильно удавалось выступать разве что шведкам и француженкам.

Но по ходу соревнований в Китае энтузиазма у болельщиков поубавилось. Сначала стало известно, что команде не поможет проверенный стартёр Валерия Васнецова. Затем оказалось, что нет особой надежды и на заменившую её Евгению Буртасову. А после личных гонок впору было уже хвататься за голову.

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За исключением Кристины Резцовой, никому не удалось заехать в первую десятку не то что дважды, а хотя бы один раз. Для Ирины Казакевич лучшим оказалось 20-е место в спринте. Ульяна Нигматуллина после бронзы в смешанной эстафете стала 13-й в спринте и 11-й в гонке преследования. Светлана Миронова неприятно удивила последней стрельбой в пасьюте — там она допустила пять промахов. Прямо как Эдуард Латыпов в мужской эстафете.

Такое положение дел не оставляло каких-либо вариантов по выбору состава. Казакевич получила первый этап, что было достаточно рискованно с учётом того, как сильно она провалилась в последней эстафете на этапе Кубка мира. Резцова и Нигматуллина остались на привычных второй и четвёртой позициях, а между ними оказалась Миронова.

Прошлый неудачный опыт немного давил на Казакевич в гонке. Когда она первой пришла на рубеж, то очень долго готовилась к стрельбе, и это всё равно не помогло ей сразу закрыть все мишени. Один промах был четвёртым выстрелом, и его пришлось исправлять. При этом погода благоволила точной стрельбе, все фаворитки отработали чисто, так что Казакевич с ходу опустилась на 13-е место.

Но россиянка неплохо бежала и даже относительно вырвавшейся вперёд шведки Линн Перссон выглядела лучше. Второй круг она прошла со вторым временем и поднялась на седьмое место. Но неидеальная стрельба стоя снова помешала Ирине. С одним дополнительным патроном она покинула огневой рубеж девятой.

При этом проигрыш был меньше 12 секунд. Казакевич старалась его сохранить, за счёт чего даже поднялась на пятую строчку, но на весь круг её не хватило. Россиянка передала эстафету Кристине Резцовой седьмой, в 17 секундах от лидировавших немок, шведок и итальянок. При этом впереди ещё бежали норвежка Тириль Экхофф и француженка Анаис Шевалье-Буше.

Резцова решила временно объединить с ними усилия и попытаться сократить отставание от первой тройки. Они действительно приблизились на расстояние в семь секунд, но всех преследовательниц подвела стрельба. Пока шведка Мона Брорссон, итальянка Доротея Вирер и немка Ванесса Хинц быстро закрывали мишени, у других девушек случались промахи. Впрочем, Резцова ограничилась всего одним, в то время как Экхофф задействовала два дополнительных патрона, а Шевалье-Буше и вовсе зашла на штрафной круг. Сборная России поднялась на чистое четвёртое место, уступая 14 секунд Вирер.

Этим Резцова не ограничилась. Она пошла в атаку на втором круге и даже почти достала итальянскую биатлонистку, оставив шведку и немку за спиной. Все вместе они приступили к стрельбе стоя, и тут россиянка снова была на высоте — пять попаданий из пяти. Но то же самое сделали и Вирер, и Брорссон. Только Хинц задержалась из-за двух осечек, причём исправляла она их очень долго, так что отстала сразу на полминуты.

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На последнем круге российская биатлонистка мощно разогналась и убежала от Вирер, захватив единоличное лидерство. Светлана Миронова вступила в борьбу на десять секунд раньше итальянки Самуэлы Комолы. Ещё большим был отрыв от шведки Ханны Эберг и немки Франциски Пройсс. Норвегия в тому времени уже перестала представлять опасность — Экхофф из-за двух штрафных кругов проигрывала почти две минуты.

Из всех ближайших соперниц темп Мироновой выдерживала только Эберг-старшая, но и она до стрельбы сократила отставание только до 22 секунд. Россиянка не зря старалась прийти на рубеж как можно раньше — она успела идеально отработать до порыва ветра, который заставил шведку немного задержаться. С одним лишним выстрелом Эберг не смогла подобраться ещё ближе. Комола при этом держалась прямо за шведкой, что для не самой известной биатлонистки уже было достижением.

К стрельбе стоя Миронова подошла уже с полуминутным преимуществом, но в этот раз россиянка не справилась с нервами и заработала штрафной круг. Но и у Эберг возникли серьёзные проблемы, которые пришлось исправлять. Две биатлонистки встретились прямо за спиной Комолы, у которой промах был всего лишь один. Проблемами соперниц на стойке воспользовалась Пройсс — минутное отставание от лидеров она сократила вдвое.

Но на последнем круге Миронова не выдержала. Она сильно отпустила и Эберг, и Комолу. Закрывающей эстафету Ульяне Нигматуллиной предстояло отыграть 14 секунд у Эльвиры Эберг и шесть — у Федерики Санфилиппо. Догнать итальянку было ещё реально, но как справиться со шведкой, сделавшей серебряный дубль в спринте и гонке преследования в Пекине, оставалось пока загадкой. Свою мощь она показала сразу же, всего за километр увеличив отрыв ещё на 12 секунд.

На огневой рубеж Эберг пришла с полуминутным преимуществом, которое отыграть было нельзя — шведка отработала шикарно и сразу закрыла все мишени. Справились также Нигматуллина и Санфилиппо. А догнавшая их немка Дениз Херрман оказалась не так точна, как в победной для неё индивидуальной гонке. Нигматуллина же почувствовала себя настолько уверенно, что по ходу следующего круга даже немного приблизилась к первому месту, а заодно сбросила с плеч Санфилиппо.

Но на дистанции разбираться с соперницами было рано, оставалось ещё достойно пройти последний огневой рубеж. Эберг прибежала первой и отработала из шести выстрелов. Когда она надевала винтовку, Нигматуллиной нужно было попасть ещё четыре раза. С одной ошибкой она покинула стрельбище второй, но серебро ещё не было в кармане. В десяти секундах позади была прирождённая лыжница Херрман.

В этот раз немка не показала своей скорости. На последнем круге она даже не попыталась приблизиться к россиянке и скорее думала о том, чтобы не подпустить к бронзе Марту Рёйселанд — трёхкратная чемпионка Пекина стремилась принести своей команде хоть какую-то медаль. При этом сама Нигматуллина смотрелась на последнем круге очень здорово и о возможных атаках немки не думала.

Сборная России финишировала второй и показала свой лучший результат на этой Олимпиаде. Для Резцовой и Нигматуллиной это серебро стало второй наградой. С учётом пропуска прошлых Игр и дисквалификации команды в 2014 году российские биатлонистки вернулись на пьедестал почёта спустя 12 лет.