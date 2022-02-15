Трагедия на последней стойке: как пять промахов Латыпова лишили российских биатлонистов золота в эстафете на Олимпиаде

| Сергей Стариков

Сборная России по биатлону завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Карим Халили на старте гонки захватил лидерство, Александр Логинов и Максим Цветков на своих этапах увеличили преимущество. Перед заключительной стрельбой Эдуард Латыпов опережал соперников почти на минуту, но пять промахов на стойке вылились в два штрафных круга, что позволило отстрелявшим точнее командам Норвегии и Франции опередить россиян.

В преддверии мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине одна из главных интриг заключалась в том, какой состав выставит на гонку тренерский штаб сборной России. Если позиции Эдуарда Латыпова и Максима Цветкова вряд ли поддавались сомнению, то относительно двух оставшихся кандидатур могли быть варианты. Александр Логинов явно находился не в идеальном состоянии, что подтверждали его результаты, а Даниилу Серохвостову не хватало опыта выступлений на крупных соревнованиях. Против самого юного представителя команды говорила и крайне нестабильная работа на огневом рубеже. В двух гонках в Пекине он допустил суммарно десять промахов и не смог попасть в топ-15 ни в спринте, ни в пасьюте.

Судя по всему, именно неуверенность в стрельбе Серохвостова и заставила сделать ставку на чуть более опытного и меткого Карима Халили, хотя его форма в Пекине тоже оставляла желать лучшего. Спортсмен принял участие лишь в «индивидуалке», где с четырьмя незакрытыми мишенями довольствовался 34-м местом и тем самым предоставил шанс Даниилу проявить себя. Возможно, именно это и заставляло сомневаться в его кандидатуре.

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«У меня нет вопросов к выбору Цветкова, Логинова и Латыпова. У меня вопрос: почему в эстафету не поставили Серохвостова? Тренеры опять боятся за него? Может быть, думают, что он неуверенно стреляет. Этот шлейф тянется за ним с начала сезона. Мне хотелось бы видеть этого парня в составе. Почему такое происходит? То ты ещё молод, то ещё что-то. Халили до этого не было, что изменилось? Видимо, тренерский штаб лучше знает. Бороться будут в любом случае. По результатам станет понятно, справедливый состав или нет», — говорил накануне двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко в беседе с «Чемпионатом».

В итоге Халили выпала роль забойщика в команде России, с которой он справился практически идеально. Ходом он уступил лишь Никите Лобастову и Фабьену Клоду, но в отличие от них ограничился лишь одним дополнительным патроном. Россиянин великолепно отработал на стрельбище, за что во многом нужно сказать спасибо погоде в Чжанцзякоу. На этот раз она смилостивилась над биатлонистами и не испытывала их порывистом ветром и сильным снегом. Белорус суммарно допустил три промаха, а француз — два. Этого оказалось достаточно, чтобы Карим сумел вырваться в лидеры.

После него на дистанцию вышел Логинов, которому тоже было что доказывать в эстафете. От номинального лидера сборной России ждали высоких результатов на Олимпиаде, особенно после бронзы в миксте. Но в личных дисциплинах тот выглядел совсем неубедительно. Если в индивидуальной гонке он заехал в топ-10, то в двух последующих не попал даже во второй десяток. И это было обусловлено как работой ног, так и проблемами при стрельбе стоя — на неё пришлись десять из 14 осечек на Играх.

Не удалось Логинову идеально отработать и в этот раз. На первом рубеже он был точен, но на стойке дважды не смог попасть в цель, правда быстро исправился. Тем не менее по дистанции Александр шёл гораздо лучше. Во многом именно это позволило ему увеличить гандикап. Если на трассу он уходил лишь на 0,9 секунды раньше ближайшего преследователя, то эстафету передал, имея отрыв в 36,2 секунды от французов. Немного помогли соперники. Промазал Эмильен Жаклен, неидеален был Дмитрий Лазовский, а Тарьей Бё не смог исправить то, что натворил Стурла Холм Легрейд на первом этапе. Тот ошибся четырежды и был вынужден заехать на штрафной круг.

Таким образом, на своём этапе Цветков имел возможность спокойно продвигаться по трассе, сосредоточившись на том, что он умеет делать лучше всего. И на огневых рубежах главный снайпер российской команды был безупречен, отправив в цель все десять пуль. Да, ногами он был заметно слабее конкурентов. Йоханнесу Бё он проиграл 73,1 секунды, был медленнее преследовавших его Симона Детьё и Бенедикта Долля. Но даже несмотря на это, сумел не только сохранить отрыв, но и увеличить его.

На заключительном этапе сборную представлял Эдуард Латыпов — самый стабильный российский биатлонист на Играх в Пекине, который уже успел принести ей две бронзовые медали. Сначала он стал одним из творцов успеха в миксте, а потом совершил прорыв в пасьюте, переместившись с 11-й на третью строчку. В той гонке он, несмотря на стихию, продемонстрировал невероятные спокойствие и точность, поразив 19 мишеней из 20. В этом компоненте лучше были только неудержимый француз Кентен Фийон Майе и итальянец Лукас Хофер.

И когда Латыпов с лёгкостью расправился с эстафетной лёжкой, сомнений в успехе сборной России практически не оставалось. На предпоследний круг он отправился с таким солидным преимуществом, что даже китайские режиссёры перестали обращать на него внимание. Как и на предыдущем этапе, им было гораздо интереснее фокусироваться на сражении за серебро между Норвегией, Германией и Францией. Вырвавшийся на второе место Ветле Шоста Кристиансен пытался не пропустить вперёд Филиппа Наврата и Фийона Майе, в этот раз выступавшего не так идеально. На экранах Эдуард появился лишь после того, как подъехал на заключительную стойку.

В нынешнем сезоне Латыпов лишь однажды отправлял в молоко четыре первых выстрела из пяти. Произошло это в масс-старте на этапе Кубка мира в Антерсельве — единственной гонке сезона, в которой он не попал в первую дюжину. И как обидно, что то же самое случилось с ним в ходе эстафеты на Олимпиаде. Эдуард уже гарантировал себе штрафной круг, но даже это не ставило крест на его шансах на золото. Было необходимо попадать все дополнительные патроны.

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Однако и это оказалось невыполнимой задачей. В сумме Латыпов промазал пять раз и был вынужден проехать лишние 300 м. На золото уже можно было не надеяться — Кристиансен обошёлся без осечек и вырвался на первое место, а за ним бросился Фийон Майе, затративший на стрельбу семь патронов. В этот момент возник риск упустить и бронзу, но помог Наврат. Немец также не справился с давлением и поехал на штрафной круг.

В итоге Кристиансен в гордом одиночестве пересёк черту и помог Норвегии оформить впечатляющий камбэк, с более чем 27-секундным отставанием завершил забег Фийон Майе. Лишь после этого в финишном створе показался Латыпов, увеличивший отрыв от подуставшего Наврата. Сборная России не смогла повторить результат восьмилетней давности и в третий раз осталась с бронзой.

После финиша Латыпов рухнул на снег и заплакал, а поднялся лишь после того, как к нему подошли его партнёры по команде. Впоследствии биатлонист извинился за провал на заключительном рубеже и рассказал, как товарищи по сборной поддержали его в трудный момент.

«Мне ребята уже всё сказали. Когда я пришёл, я только извинялся. А ребята были довольными и весёлыми — их поддержка меня в ту же секунду взбодрила. Без их слов я бы даже не смог подняться. Их слова меня окрылили. Я благодарен ребятам, они провели крутую гонку», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».