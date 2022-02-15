Латыпов извинился за провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде

|

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Прошу прощения, что так вышло. Сегодня мы боролись за золото. Все хотели победы. Ребята сделали максимум, чтобы её добиться. Но на моём этапе не получилось. Стрельба стоя — что-то с чем-то. Хорошо, что удалось сохранить хотя бы третье место. Бронза — достойный результат», — приводит слова Латыпова «Первый спорт».

Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее тренер сборной России по биатлону Максим Максимов, отвечающий за стрельбу, отказался давать развёрнутый комментарий по итогам выступления Эдуарда Латыпова на Олимпиаде в Пекине.