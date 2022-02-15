Тренер сборной России по биатлону Каминский: Латыпов рано повесил медаль на шею

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Главный тренер сборной России Юрий Каминский высказался о провальной стрельбе биатлониста Эдуарда Латыпова на Олимпиаде в Пекине.

«Можно было переждать ветер, а он начал стрелять в порыв. А дальше, видимо, уже коленки задрожали. В жизни всё бывает, конечно. Что-то подобное по драматизму было в Сочи, когда немец под ноги плюхнулся, такое же разочарование было», — сказал Каминский каналу «Матч ТВ».

Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее сообщалось, что Латыпов расплакался после завершения мужской эстафеты на Олимпиаде.