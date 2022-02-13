Совладавший со стихией: как Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

| Сергей Стариков

Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в мужской гонке преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Россиянин ушёл на дистанцию 11-м, но благодаря отличной стрельбе и впечатляющему ходу по дистанции сумел достать лидеров гонки и отстоять третье место. Он финишировал вслед за французом Фийоном Майе и норвежцем Бё. В свою очередь, в женском пасьюте лучшей из отечественных биатлонисток стала Ульяна Нигматуллина, а стартовавшая шестой Кристина Резцова допустила семь промахов и финишировала в третьем десятке.

Бронзовый прорыв Латыпова

В преддверии старта мужской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине главные надежды российских болельщиков были связаны с Максимом Цветковым. Спортсмен ехал на Игры в качестве «тёмной лошадки», но благодаря отличной работе на огневых рубежах не только укрепился в статусе первого номера сборной, но и дважды боролся за награды. Правда, что в индивидуалке, что в спринте остановился в шаге от пьедестала. Сначала он чуть более трёх секунд проиграл Йоханнесу Бё, а затем — всего на 1,7 отстал от его брата Тарьея. Всё шло к тому, что уроженец Вологодской области продолжит поход за медалями и в пасьюте, однако на этот раз роль лидера на себя взял Эдуард Латыпов.

Хотя после спринта мало кто верил, что Латыпов способен всерьёз включиться в спор за награды из-за не самой стабильной стрельбы, дважды мешавшей ему попасть в десятку сильнейших. В обоих забегах он стал 11-м, допустив по три промаха. И вряд ли были предпосылки к тому, что в этот раз всё сложится по-другому. К собственным проблемам добавились ещё и тяжелейшие погодные условия, снижавшие шансы закрыть все мишени практически до нуля. Порывистый ветер вкупе с сильным снегом грозились стать неразрешимой проблемой даже для признанных снайперов.

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Что удивительно, среди россиян именно Латыпов сумел лучше всех совладать со стихией и был практически безупречен на рубежах. На двух первых лёжках и стойке он был «чист», что позволило ему не только войти в число претендентов на награды, но и стать главным преследователем лидера гонки — Кентена Фийона Майе. С учётом того, насколько впечатляюще смотрелся француз, это дорого стоит.

Однако в решающий момент Латыпов ошибся. Возможно, сказалась опрометчивая попытка подобраться к Фийону Майе перед заключительной стойкой, а быть может россиянин просто не совладал с эмоциями. Так или иначе, четвёртый выстрел оказался неточным. Эдуард на какое-то время замер и принялся долго выцеливать последнюю мишень, но всё же попал.

Это не помешало Латыпову вторым уйти на последний круг. В спину дышали не сломавшийся после осечки на стартовой лёжке Тарьей Бё и феноменальный Лукас Хофер, вовсе обошедшийся без промахов. Помимо него, подобным сумел похвастаться лишь всё тот же Фийон Майе, в гордом одиночестве преодолевший финишную черту. Борьба за серебро обещала стать ожесточённой, но интрига умерла сравнительно быстро.

Тарьей Бё включил максимальные обороты и оставил позади измотанного Латыпова, заставив его сконцентрироваться на сражении за бронзу. И временами за Эдуарда было боязно. Итальянец казался свежее и буквально на одном дыхании преодолевал один сложный подъём за другим. Однако впоследствии усталость настигла и Хофера. На финишную прямую россиянин вышел с весомым преимуществом и стал двукратным бронзовым призёром Игр. До этого он помог сборной России занять третье место в смешанной эстафете.

«Тяжёлое скольжение было. Сами лыжи ехали неплохо, просто такие погодные условия, что пришлось потолкаться... Спасибо «сервису», они сделали хорошие лыжи, они помогли мне победить. Олимпийская медаль — мечта, я шёл к этому с детства. Очень рад. На карантине в Германии упаднических настроений не было, я верилт — и верили в меня. Знал, к чему я готовлюсь, верил в себя, работал и работал, не опускал рук», — сказал после забега бронзовый призёр Олимпиады в гонке преследования.

Успех Латыпова стал историческим. До настоящего момента россияне ни разу не поднимались на пьедестал в пасьюте на Олимпийских играх, а лучшим результатом было пятое место. В 2002 году эта планка покорилась Павлу Ростовцеву, а 12 лет спустя — Евгению Устюгову.

Что касается Цветкова, то один из лучших российских стрелков слишком долго приспосабливался к капризам погоды в Чжанцзякоу. На лёжке он закрыл лишь половину мишеней и исключил себя из числа претендентов на медали. На стойках всё сложилось гораздо лучше, но было уже поздно. С шестью осечками в сумме он стал лишь 17-м.

Остальные россияне выступили ещё хуже. Александр Логинов по-прежнему напоминал бледную тень самого себя и был неубедителен как на стрельбище, так и на дистанции. Пять промахов и 18-й ход — от номинального лидера национальной команды ждали гораздо больше. Впрочем, как и от перспективного Даниила Серохвостова. Тот и вовсе отправил в «молоко» восемь пуль и завершил забег на 39-й строчке.

Провал россиянок

У девушек отличные шансы на медаль имела Кристина Резцова. В спринтерской гонке она заняла шестое место, в очередной раз продемонстрировав отличный ход по дистанции. Если брать в расчёт лидеров, то россиянка уступила «ногами» лишь Марте Ройселанн и Эльвире Эберг, завоевавшим золотую и серебряные награды соответственно. Поэтому многие эксперты и ожидали, что в пасьюте она сумеет побороться за высокие места. Конечно, если качественно отработает на стрельбище.

Однако уже на первом огневом рубеже стало понятно, что меткой стрельбы от Резцовой можно не ждать. Она с ходу допустила два промаха и переместилась на 19-ю строчку с отставанием около двух минут. Уже в этот момент рассчитывать на медали было сложно, однако впоследствии Кристина опускалась всё ниже и ниже. В итоге она не закрыла семь из 20 мишеней и откатилась в третий десяток.

Таким образом, Резцова стала одним из главных разочарований женской гонки преследования, потеряв 20 позиций в сравнении со спринтом. В этом плане ещё более обескураживающим было разве что выступление Анны Магнуссон. Двое суток назад шведка не допустила ни одного промаха и стала седьмой, но в пасьюте шесть раз не попала в цель и расположилась на 46-й позиции.

«Я уже ранее говорила, что у меня случилась небольшая проблема со здоровьем, которую я не смогла решить за вчерашний вечер и за сегодняшнее утро. Я выходила на старт и знала, что это не даст мне работать. Знала, что стрельба у меня сегодня не пойдёт, потому что, когда стреляла на пристрелке, мне было ужасно больно. Не могу сейчас поворачивать голову. Не хочу это рассказывать, потому что это звучит как отговорка, но у меня действительно сегодня был день, когда я просто не могла работать так, как надо работать. Я не могу с этой болью ничего сделать», — со слезами на глазах говорила Резцова в эфире «Матч ТВ».

Стоит отметить, что конкурентки россиянок тоже отнюдь не идеально смотрелись на огневых рубежах. Отработать безукоризненно не удалось ни обладательнице золота Марте Ройселанн, ни Эльвире Эберг с Тириль Экхофф, взявшим серебро и бронзу. И это при том, что во время женской гонки погодные условия были заметно лучше. Тем не менее это не помогло отечественным биатлонисткам, отправлявшим мимо цели почти каждый четвёртый выстрел (19 из 80).

В итоге лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина. Она допустила три ошибки на рубеже и финишировала 11-й. Столько же в пассиве Ирины Казакевич, но не самый впечатляющий ход позволил ей занять лишь 23-ю строчку. А вот Светлана Миронова вполне могла завершить забег во втором десятке, но развалилась на последней стойке, ни разу не попав в цель. Как итог — лишь 41-е место.

Правда, самым обсуждаемым событием пасьюта стал не провал российских биатлонисток, а проблемы со здоровьем Ингрид Тандревольд. На последний круг норвежка уходила третьей, но внезапно почувствовала себя плохо. Она с трудом докатила до финишной черты, после чего без сознания рухнула на снег. Несколько минут ей пытались помочь подняться, а покинуть трассу она смогла лишь при помощи медицинского персонала.