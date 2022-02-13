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Норвежская биатлонистка Ройселанн выиграла пасьют на Олимпиаде, Нигматуллина — 11-я

13.02.2022, 12:37 |

Норвежка Марте Ройселанн завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Олимпийских играх в Пекине.

Норвежская биатлонистка Ройселанн выиграла пасьют на Олимпиаде, Нигматуллина — 11-я
  • Gettyimages.ru

31-летняя спортсменка допустила один промах и финишировала с результатом 34 минуты 46,9 секунды.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием на 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула Тириль Экхофф из Норвегии (+1:48,5).

Ройселанн стала трёхкратной чемпионкой Пекина. До этого она завоевала золото в смешанной эстафете и в спринте на 7,5 км.

Лучшей из россиянок в пасьюте стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев призвал биатлонисток национальной команды отключить интернет на время ОИ.

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