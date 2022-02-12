Хованцев призвал биатлонисток сборной России отключить интернет на время ОИ

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился впечатлениями от выступлений отечественных биатлонисток на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«В прошлых гонках Кристина Резцова доказала, что она находится в топе по скорости. Ей необходимо просто хорошо отстреляться — она на это способна. То же самое можно сказать и про Нигматуллину. Ульяне достаточно одного промаха, чтобы претендовать на медаль, а Кристине — два. У нас всё время одна надежда на эту пару. Всё-таки Казакевич и Миронова уступают в ходе. На время стартов я бы посоветовал нашим биатлонисткам отключить интернет, чтобы на них не давили медиа. Им надо найти способ отвлечься — можно послушать аудиокнигу или музыку. Не думаю, что им безразлично, что о них пишут», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

На Играх в Пекине российские биатлонистки пока не завоевали ни единой медали.

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