Нигматуллина пообещала порадовать российских болельщиков олимпийскими медалями

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Ульяна Нигматуллина заверила, что женская сборная России по биатлону ещё сможет порадовать болельщиков хорошими результатами на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы будем стараться попасть в призовые места, чтобы всех порадовать. У нас есть ещё два шанса, чтобы сделать это. Не стоит пока расстраиваться», — цитирует Нигматуллину «Матч ТВ».

Она дала понять, что готова побежать любой этап в эстафетной гонке.

Норвежка Марте Ройселанн завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула Тириль Экхофф из Норвегии (+1:48,5).

Лучшей из россиянок в пасьюте стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место. Кристина Резцова стартовала с шестой позиции, допустила семь промахов и заняла 26-е место.

Ранее Дмитрий Губерниев предложил уволить тренеров женской сборной России по биатлону.