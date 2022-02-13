Губерниев предложил уволить тренеров женской сборной России по биатлону

|

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с жёсткой критикой относительно плачевных результатов российских биатлонисток на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Может, сейчас уволить женских биатлонных тренеров? Встряхнуть команду перед эстафетой? Назначить любого, хуже уже не будет», — написал в своём Telegram Губерниев.

Губерниев подчеркнул, что ответственность за физическую форму Светланы Мироновой должен полностью нести её тренер Михаил Шашилов.

Норвежка Марте Ройселанн завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием на 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула Тириль Экхофф из Норвегии (+1:48,5).

Лучшей из россиянок в пасьюте стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев призвал биатлонисток национальной команды отключить интернет на время ОИ.