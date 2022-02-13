Латыпов — о бронзе в пасьюте на Играх-2022: смог справиться со стрельбой

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Россиянин Эдуард Латыпов высказался о своей бронзовой медали в гонке преследования на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Сложная погода. Слава богу, справился со стрельбой. Ещё плохое скольжение было сегодня. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Всех люблю», — заявил в эфире «Матч ТВ» биатлонист из Башкирии.

Победу одержал француз Кентен Фийон Майе с результатом 39 минут 7,5 секунды. Он стал двукратным чемпионом Пекина. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (+28,6).

Россиянин допустил один промах и финишировал с отставанием от лидера на 35,3 секунды.

Ранее Кристина Резцова со слезами на глазах прокомментировала провал в пасьюте на Играх-2022.