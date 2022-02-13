Резцова со слезами на глазах прокомментировала провал в пасьюте на Играх-2022

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Россиянка Кристина Резцова со слезами на глазах высказалась о результатах в гонке преследования на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Я сейчас два раза ревела у журналистов с телевидения, не могу больше ничего говорить, а то опять разревусь», — цитирует РИА Новости Резцову.

Норвежка Марте Ройселанн завоевала золото в гонке преследования на 10 км на Олимпийских играх в Пекине. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием на 1 минуту 36,5 секунды. Тройку лучших замкнула Тириль Экхофф из Норвегии (+1:48,5).

Лучшей из россиянок в пасьюте стала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место. Резцова стартовала с шестой позиции, допустила семь промахов и заняла 26-е место.

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