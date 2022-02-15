Тренер сборной России Максимов о стрельбе Латыпова: затрясло ребёнка

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Тренер сборной России по биатлону Максим Максимов, отвечающий за стрельбу, не стал давать развёрнутый комментарий по итогам выступления Эдуарда Латыпова на Олимпиаде в Пекине.

«Я откажусь от комментариев, что тут говорить? Затрясло ребёнка», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее главный тренер сборной России Юрий Каминский выразил мнение, что Латыпов рано повесил медаль на шею в эстафете.