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Латыпов допустил пять промахов в заключительной стрельбе на стойке в эстафете

15.02.2022, 10:47 |

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заработал два штрафных круга в заключительной стрельбе на стойке в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Латыпов допустил пять промахов в заключительной стрельбе на стойке в эстафете
  • ©Clive Rose/Getty Images

Россиянин сделал пять промахов, из-за чего зашёл на два штрафных круга и растерял преимущество перед конкурентами.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее биатлонист Александр Логинов объяснил свои промахи в эстафете на Олимпиаде.

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