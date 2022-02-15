Латыпов допустил пять промахов в заключительной стрельбе на стойке в эстафете

|

Российский биатлонист Эдуард Латыпов заработал два штрафных круга в заключительной стрельбе на стойке в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Россиянин сделал пять промахов, из-за чего зашёл на два штрафных круга и растерял преимущество перед конкурентами.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее биатлонист Александр Логинов объяснил свои промахи в эстафете на Олимпиаде.