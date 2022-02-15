Командная работа: российские биатлонисты борются за медали в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются мужской эстафетой 4 x 7,5 км. Сборную России представляют Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Их главными конкурентами будут команды Норвегии и Франции. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Наврат тоже заработал штрафной круг, так что шанс на бронзу остаётся. А Норвегия и Франция вырвались вперёд.
Два штрафных круга у Латыпова. К сожалению, россияне сегодня без медалей.
Штрафной круг...
Латыпов начал с двух промахов...
Латыпову можно не торопиться, но всё же он немного ещё оторвался от Наврата, который был единственным, кто опередил россиянина на первом круге. Фийон Майе так и держится позади немца и норвежца.
У Кристиансена тоже всё чисто, Фийон Майе и Наврат по одной осечке допустили. Сборная России увеличила отрыв до 50 секунд. Француз при этом проигрывает уже больше минуты.
И снова пять из пяти! Великолепная стрельба у Латыпова! Ни одного шанса конкурентам не оставляет!
Вспоминается Олимпиада в Сочи. Тогда Антон Шипулин смог в эстафете исправиться за свой досадный промах в спринте и завоевать золото. Теперь это сделал Максим Цветков. Осталось только Латыпову довести дело до конца.
Отрыв сохраняется на том же уровне. Ходом пока никто ничего не отыграл у Латыпова. И не отыграет, если со стрельбой всё будет хорошо. Напомним, что в гонке преследования у россиянина был всего лишь один промах.
Спортсмены прошли первую временную отсечку на этапе. Латыпов выигрывает 44 секунды у троих преследователей.
Побежал Эдуард Латыпов, дважды бронзовый призёр этой Олимпиады. Фийон Майе уступает ему 41 секунду. Рядом Кристиансен и Наврат.
Super strong final lap by 🇳🇴🇫🇷🇩🇪 who are now chasing ROC only 40 seconds behind#Beijing2022 | #Biathlon | #olympicspic.twitter.com/dY2DfiIXEN— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022
На четвёртом этапе за Норвегию побежит Ветле Шостад Кристиансет, а за Германию — Филипп Наврат. Скажем прямо, это не лидеры своих команд. Опасаться нужно француза Кентена Фийона Майе. Но Эдуард Латыпов может с ним бороться, особенно если будет какой-то гандикап.
Преследователи бросились в погоню! Дестьё уже уступает 50 секунд, Долль и Бё проигрывают меньше минуты. Цветков не был лучшим по скорости, но нужно дотерпеть, немного до конца этапа осталось.
Дестьё нужно уже отбиваться от Долля и Бё. Один проигрывает семь секунд, другой — 12 секунд. Немец и норвежец здорово на своём этапе отработали.
Fast standing for JT Boe to bring 🇳🇴 back in sight of the podium!— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022
But Tsvetkov was clinical and kept a one minute lead over all others!#Beijing2022 | #biathlon | #olympicspic.twitter.com/al71MncwjP
А Дестьё не обходится без промаха! И долго исправлялся за свою ошибку! Француз проигрывает 58,4 секунды! Целая минута! С ней Фийон Майе может и не справиться!
И снова шикарная стрельба у Цветкова! Немного задержался на двух последних выстрелах, но закрыл же все мишени! Браво!
Как же мощно бежит Бё-младший. Он приблизился к Цветкову на 19 секунд. Хорошо, что всё равно проигрывает полторы минуты и не поднимается выше пятого места.
Стрельба стоя у Цветкова на Олимпиаде прекрасна — всего два промаха на 25 выстрелов. У Дестьё же пять осечек на стойках было.
Бё тоже два лишних патрона использовал, а последний выстрел очень долго выцеливал. Норвегия поднялась на пятое место, но проигрывает России уже почти две минуты.
А Дестьё не справился с ветром. Одну мишень три раза пытался закрыть. Француз проигрывает уже 48 секунд!
Пять из пяти! Шикарная стрельба Максима! Как из пулемёта!
Бё отыграл ходом девять секунд у Цветкова, но пока её находится очень далеко. Норвежец лишь борется пока за шестое место, пытаясь догнать немца Бенедикта Долля.
Цветков и Дестьё идут в одном темпе, между ними по-прежнему чуть меньше 40 секунд. Посмотрим, как поменяется отрыв после стрельбы. Хочется верить, что сегодня россиянин не упустит свой шанс на медаль.
Белоруссия и Италия борются за бронзу. Обе команды проигрывают России 1:12. Германия уступает ещё 11 секунд. А Йоханнесу Бё нужно отыгрывать 1:47 у Цветкова, чтобы рассчитывать на победу.
Дестьё был 17-м в индивидуальной гонке и 24-м в спринте. Цветков же в обеих гонках занял четвёртое место.
Логинов передал эстафету Цветкову. Спустя 36 секунд отправился на дистанцию француз Симон Дестьё. Какое огромное преимущество создал Логинов!
У сборной России колоссальные шансы на медали, но за победу будет тяжёлая борьба с Францией. Достаточно сказать, что последний этап побежит непревзойдённый Кентен Фийон Майе. Нужно создавать гигантский отрыв от него, иначе он всё может отыграть.
Что творит Логинов! Только ушёл с рубежа, как сразу прибавил ещё семь секунд к своему отрыву от Жаклена. Француз позади в 24 секундах. Россиянин был самым быстром на первых двух кругах и явно сохранил силы на третий.
Бё провёл целую вечность на рубеже, чтобы с двумя доппатронами закрыть все мишени. Норвегия проигрывает 1:38 и идёт седьмой.
Жаклен был безупречен, он сократил отставание до 17 секунд. А вот дальше никого не видно, все соперники ошибаются и проигрывают по минуте.
Два промаха допустил Логинов, но оба исправил! Всё хорошо, сборная России по-прежнему лидирует!
Вот что происходило после финиша первого этапа. Крайне тяжело сегодня бежать.
That’s how demanding this track is… all guys giving their absolute best for their teams 💪#Beijing2022 | #biathlon | #olympicspic.twitter.com/uaWflXrAOp— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022
Логинов свежую соломку себе стелет — он уже полминуты выигрывает у Лазовского и Жаклена! С таким отрывом можно быть спокойным на огневом рубеже.
Кроме России, только Швейцария воспользовалась всего одним лишним патроном. У всех других команд стрельба складывалась хуже. Но нужно подождать стойки, чтобы делать окончательные выводы. С ней у Логинова часто возникают проблемы.
Швеция уже не отстоит звание олимпийских чемпионов. Пеппе Флеминг зашёл на штрафной круг.
Белорус и француз тоже в целом справились, но проигрывают теперь 15 и 22 секунды. Бё-старший тоже избежал промахов, но уступает уже целую минуту, а идёт лишь восьмым! Рес же поднялся на пятое место, но тоже находится далеко.
Браво, Александр! Все мишени с первой попытки закрыл! Он продолжает лидировать с приличным запасом!
Логинов отрывается от Бё и Реса! Сразу 11 секунд прибавил россиянин! Это очень хорошо. Ход у россиянина есть, надо теперь стрельбу показать.
Халили, к слову, ходом был третьим на своём этапе, а на рубеже показал второе время среди соперников. Шикарно отработал, ничего не скажешь.
Логинов сразу же отрывается от своих попутчиков, он готов бежать в одиночку. Уже на восемь секунд он впереди.
Не забываем пока о норвежцах и немцах. Тарьей Бё и Роман Рес проигрывают Логинову 40 секунд. У них ещё не потеряны шансы на медали.
Халили передал эстафету Логинову первым! Одновременно с ним в борьбу вступил Дмитрий Лазовский. Эмильен Жаклен проигрывает им почти восемь секунд.
Клод так и не может подобраться к Халили, который пытается ещё и Лобастова сбросить. Отличный этап проводит россиянин. Относительно Легрейда он на 40 секунд впереди.
Халили и Лобастов немного убежали от Клода, их разделяют четыре секунды. Цымбаль сразу же сильно отстал.
Халили, кстати, был самым быстрым на первом круге и показал четвёртое время на втором. Теперь можно так же здорово пробежать и третий перед передачей эстафеты.
Сборная России лидирует вместе с Украиной, Белоруссией и Францией. Норвегия идёт на 13-м месте, уступая 40 секунд.
Халили отработал с одним доппатроном, а Легрейд не избежал штрафного круга!
Плотной группой подходят биатлонисты к второй стрельбе. Порядка девяти человек претендуют на лидерство в случае чистой и быстрой стрельбы.
Легрейд и Лессер вышли вперёд, Халили держится прямо за ними на третьем месте. Клод пока не вернулся в первую десятку, но проигрывает лидерам совсем немного.
Никто из фаворитов не провалился, разве что у Клода два дополнительных патрона было. Легрейд с одной осечкой бежит четвёртым. Лидирует пока швейцарец Себастьян Штальдер.
Халили справился со стрельбой! Правда, чуть дольше работал, чем соперники. Он бежит на седьмом месте.
Подходим к первой стрельбе лёжа.
Халили вышел вперёд, решил повести за собой пелотон. Легрейд ему помогает. Норвежец, к слову, был седьмым в спринте.
Халили будет соперничать с норвежцем Стурлой Легрейдом, французом Фабьеном Клодом, немцем Эриком Лессером, белорусом Никитой Лобастовым, украинцем Богданом Цымбалем, итальянцем Томасом Бормолини, шведом Пеппе Флемингом.
Поехали! Эстафета началась! Спортсмены из 21 страны отправились на дистанцию.
And it’s started! 🔥— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022
The men relay is underway! Who’ll win it? #Beijing2022 | #biathlon | #olympicspic.twitter.com/6Jbaw1ijgp
Не забудем и о действующих олимпийских чемпионах из Швеции, и о бронзовых призёрах Пхёнчхана из Германии, и о сильных командах Украины и Италии. У них тоже есть шансы отличиться в сегодняшней эстафете.
Главными конкурентами сегодня будут Норвегия и Франция. Их спортсмены уже неоднократно становились призёрами личных гонок и заняли два первых места в смешанной эстафете. Лидером французов является Кентен Фийон Майе — у него уже есть два золота и два серебра. Норвежские братья Тарьей и Йоханнес Бё на двоих завоевали три золота, одно серебро и две бронзы. Напомним также, что серебряным призёром индивидуальной гонки является белорус Антон Смольский, поэтому его команду тоже не будем недооценивать.
Есть некоторая тревога за два первых этапа. Халили в Пекине занял только 34-е место в индивидуальной гонке, совершив четыре промаха. Логинов после успешной смешанной эстафеты, в которой выиграл бронзу с Латыповым, не проявил себя в остальных гонках. Его стала сильно подводить стрельба — всего 38 попаданий из 50 выстрелов.
Final chances to discuss details 🎯— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022
Start is just minutes away 😎#Beijing2022 | #Biathlon | #olympicspic.twitter.com/qXLfFJhagm
Правда, в нынешнем сочетании команда ещё ни разу не выступала. Если Халили возвращается на привычную позицию стартёра, то Логинов впервые выступит на втором этапе. Это обусловлено тем, что Цветков и Латыпов на этой Олимпиаде показывали более высокие результаты — один дважды становился четвёртым, а другой выиграл бронзу в недавней гонке преследования.
Наш Эдик с бронзой за олимпийский пасьют в Пекине-2022! 🥉🇷🇺❤️— Биатлон России (@russianbiathlon) February 14, 2022
📷 Nordic Focus pic.twitter.com/DRltyGzT4X
Поговорим о прогнозах на гонку. Сборная России вправе сегодня рассчитывать на награды. Это единственная команда, которая в этом сезоне выигрывала медали на всех этапах Кубка мира. Россияне собрали золото, серебро и две бронзы, а в общем зачёте всего шесть очков уступают норвежцам.
Сегодняшняя эстафета должна была начаться на два часа позже, но её перенесли на более раннее время из-за погодных условий. Организаторы надеются, что так удастся избежать особенно сильных морозов — вечером в Чжаньцзякоу ожидается -15 °С.
Busy range during women’s training ahead of men’s relay.— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022
Slow conditions on the tracks with a thin layer of snow carried by the wind.#Biathlon | #olympics | #Beijing2022pic.twitter.com/av1nNh1IRJ
Представляем состав сборной России — сегодня побегут Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Команда выступит под вторым номером.
Доброе утро! В Пекине продолжаются зимние Олимпийские игры, и на очереди мужская биатлонная эстафета 4 x 7,5 км. Гонка стартует в 09:30 мск. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию.
Сохраняем новое расписание биатлона на Олимпиаде 👍 pic.twitter.com/8yLZL3HmIu— Биатлон России (@russianbiathlon) February 14, 2022