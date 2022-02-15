Командная работа: российские биатлонисты борются за медали в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине

| Владимир Зайвый

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются мужской эстафетой 4 x 7,5 км. Сборную России представляют Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Их главными конкурентами будут команды Норвегии и Франции. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.