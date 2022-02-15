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Командная работа: российские биатлонисты борются за медали в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине

15.02.2022, 10:38 | Владимир Зайвый

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине продолжаются мужской эстафетой 4 x 7,5 км. Сборную России представляют Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Их главными конкурентами будут команды Норвегии и Франции. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Командная работа: российские биатлонисты борются за медали в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick Smith
10:44

Наврат тоже заработал штрафной круг, так что шанс на бронзу остаётся. А Норвегия и Франция вырвались вперёд.

10:43

Два штрафных круга у Латыпова. К сожалению, россияне сегодня без медалей.

10:43

Штрафной круг...

10:42

Латыпов начал с двух промахов...

10:39

Латыпову можно не торопиться, но всё же он немного ещё оторвался от Наврата, который был единственным, кто опередил россиянина на первом круге. Фийон Майе так и держится позади немца и норвежца.

10:36

У Кристиансена тоже всё чисто, Фийон Майе и Наврат по одной осечке допустили. Сборная России увеличила отрыв до 50 секунд. Француз при этом проигрывает уже больше минуты.

10:36

И снова пять из пяти! Великолепная стрельба у Латыпова! Ни одного шанса конкурентам не оставляет!

10:35

Вспоминается Олимпиада в Сочи. Тогда Антон Шипулин смог в эстафете исправиться за свой досадный промах в спринте и завоевать золото. Теперь это сделал Максим Цветков. Осталось только Латыпову довести дело до конца.

10:34

Отрыв сохраняется на том же уровне. Ходом пока никто ничего не отыграл у Латыпова. И не отыграет, если со стрельбой всё будет хорошо. Напомним, что в гонке преследования у россиянина был всего лишь один промах.

10:32

Спортсмены прошли первую временную отсечку на этапе. Латыпов выигрывает 44 секунды у троих преследователей.

10:29

Побежал Эдуард Латыпов, дважды бронзовый призёр этой Олимпиады. Фийон Майе уступает ему 41 секунду. Рядом Кристиансен и Наврат.

10:28

На четвёртом этапе за Норвегию побежит Ветле Шостад Кристиансет, а за Германию — Филипп Наврат. Скажем прямо, это не лидеры своих команд. Опасаться нужно француза Кентена Фийона Майе. Но Эдуард Латыпов может с ним бороться, особенно если будет какой-то гандикап.

10:26

Преследователи бросились в погоню! Дестьё уже уступает 50 секунд, Долль и Бё проигрывают меньше минуты. Цветков не был лучшим по скорости, но нужно дотерпеть, немного до конца этапа осталось.

10:25

Дестьё нужно уже отбиваться от Долля и Бё. Один проигрывает семь секунд, другой — 12 секунд. Немец и норвежец здорово на своём этапе отработали.

10:24

А Дестьё не обходится без промаха! И долго исправлялся за свою ошибку! Француз проигрывает 58,4 секунды! Целая минута! С ней Фийон Майе может и не справиться!

10:23

И снова шикарная стрельба у Цветкова! Немного задержался на двух последних выстрелах, но закрыл же все мишени! Браво!

10:21

Как же мощно бежит Бё-младший. Он приблизился к Цветкову на 19 секунд. Хорошо, что всё равно проигрывает полторы минуты и не поднимается выше пятого места.

10:19

Стрельба стоя у Цветкова на Олимпиаде прекрасна — всего два промаха на 25 выстрелов. У Дестьё же пять осечек на стойках было.

10:17

Бё тоже два лишних патрона использовал, а последний выстрел очень долго выцеливал. Норвегия поднялась на пятое место, но проигрывает России уже почти две минуты.

10:16

А Дестьё не справился с ветром. Одну мишень три раза пытался закрыть. Француз проигрывает уже 48 секунд!

10:15

Пять из пяти! Шикарная стрельба Максима! Как из пулемёта!

10:14

Бё отыграл ходом девять секунд у Цветкова, но пока её находится очень далеко. Норвежец лишь борется пока за шестое место, пытаясь догнать немца Бенедикта Долля.

10:13

Цветков и Дестьё идут в одном темпе, между ними по-прежнему чуть меньше 40 секунд. Посмотрим, как поменяется отрыв после стрельбы. Хочется верить, что сегодня россиянин не упустит свой шанс на медаль.

10:11

Белоруссия и Италия борются за бронзу. Обе команды проигрывают России 1:12. Германия уступает ещё 11 секунд. А Йоханнесу Бё нужно отыгрывать 1:47 у Цветкова, чтобы рассчитывать на победу.

10:11

Дестьё был 17-м в индивидуальной гонке и 24-м в спринте. Цветков же в обеих гонках занял четвёртое место.

10:09

Логинов передал эстафету Цветкову. Спустя 36 секунд отправился на дистанцию француз Симон Дестьё. Какое огромное преимущество создал Логинов!

10:08

У сборной России колоссальные шансы на медали, но за победу будет тяжёлая борьба с Францией. Достаточно сказать, что последний этап побежит непревзойдённый Кентен Фийон Майе. Нужно создавать гигантский отрыв от него, иначе он всё может отыграть.

10:06

Что творит Логинов! Только ушёл с рубежа, как сразу прибавил ещё семь секунд к своему отрыву от Жаклена. Француз позади в 24 секундах. Россиянин был самым быстром на первых двух кругах и явно сохранил силы на третий.

10:05

Бё провёл целую вечность на рубеже, чтобы с двумя доппатронами закрыть все мишени. Норвегия проигрывает 1:38 и идёт седьмой.

10:04

Жаклен был безупречен, он сократил отставание до 17 секунд. А вот дальше никого не видно, все соперники ошибаются и проигрывают по минуте.

10:03

Два промаха допустил Логинов, но оба исправил! Всё хорошо, сборная России по-прежнему лидирует!

10:02

Вот что происходило после финиша первого этапа. Крайне тяжело сегодня бежать.

10:00

Логинов свежую соломку себе стелет — он уже полминуты выигрывает у Лазовского и Жаклена! С таким отрывом можно быть спокойным на огневом рубеже.

09:59

Кроме России, только Швейцария воспользовалась всего одним лишним патроном. У всех других команд стрельба складывалась хуже. Но нужно подождать стойки, чтобы делать окончательные выводы. С ней у Логинова часто возникают проблемы.

09:58

Швеция уже не отстоит звание олимпийских чемпионов. Пеппе Флеминг зашёл на штрафной круг.

09:57

Белорус и француз тоже в целом справились, но проигрывают теперь 15 и 22 секунды. Бё-старший тоже избежал промахов, но уступает уже целую минуту, а идёт лишь восьмым! Рес же поднялся на пятое место, но тоже находится далеко.

09:56

Браво, Александр! Все мишени с первой попытки закрыл! Он продолжает лидировать с приличным запасом!

09:54

Логинов отрывается от Бё и Реса! Сразу 11 секунд прибавил россиянин! Это очень хорошо. Ход у россиянина есть, надо теперь стрельбу показать.

09:53

Халили, к слову, ходом был третьим на своём этапе, а на рубеже показал второе время среди соперников. Шикарно отработал, ничего не скажешь.

09:52

Логинов сразу же отрывается от своих попутчиков, он готов бежать в одиночку. Уже на восемь секунд он впереди.

09:51

Не забываем пока о норвежцах и немцах. Тарьей Бё и Роман Рес проигрывают Логинову 40 секунд. У них ещё не потеряны шансы на медали.

09:50

Халили передал эстафету Логинову первым! Одновременно с ним в борьбу вступил Дмитрий Лазовский. Эмильен Жаклен проигрывает им почти восемь секунд.

09:48

Клод так и не может подобраться к Халили, который пытается ещё и Лобастова сбросить. Отличный этап проводит россиянин. Относительно Легрейда он на 40 секунд впереди.

09:46

Халили и Лобастов немного убежали от Клода, их разделяют четыре секунды. Цымбаль сразу же сильно отстал.

09:45

Халили, кстати, был самым быстрым на первом круге и показал четвёртое время на втором. Теперь можно так же здорово пробежать и третий перед передачей эстафеты.

09:44

Сборная России лидирует вместе с Украиной, Белоруссией и Францией. Норвегия идёт на 13-м месте, уступая 40 секунд.

09:43

Халили отработал с одним доппатроном, а Легрейд не избежал штрафного круга!

09:43

Плотной группой подходят биатлонисты к второй стрельбе. Порядка девяти человек претендуют на лидерство в случае чистой и быстрой стрельбы.

09:40

Легрейд и Лессер вышли вперёд, Халили держится прямо за ними на третьем месте. Клод пока не вернулся в первую десятку, но проигрывает лидерам совсем немного.

09:37

Никто из фаворитов не провалился, разве что у Клода два дополнительных патрона было. Легрейд с одной осечкой бежит четвёртым. Лидирует пока швейцарец Себастьян Штальдер.

09:36

Халили справился со стрельбой! Правда, чуть дольше работал, чем соперники. Он бежит на седьмом месте.

09:36

Подходим к первой стрельбе лёжа.

09:33

Халили вышел вперёд, решил повести за собой пелотон. Легрейд ему помогает. Норвежец, к слову, был седьмым в спринте.

09:31

Халили будет соперничать с норвежцем Стурлой Легрейдом, французом Фабьеном Клодом, немцем Эриком Лессером, белорусом Никитой Лобастовым, украинцем Богданом Цымбалем, итальянцем Томасом Бормолини, шведом Пеппе Флемингом.

09:30

Поехали! Эстафета началась! Спортсмены из 21 страны отправились на дистанцию.

09:27

Не забудем и о действующих олимпийских чемпионах из Швеции, и о бронзовых призёрах Пхёнчхана из Германии, и о сильных командах Украины и Италии. У них тоже есть шансы отличиться в сегодняшней эстафете.

09:24

Главными конкурентами сегодня будут Норвегия и Франция. Их спортсмены уже неоднократно становились призёрами личных гонок и заняли два первых места в смешанной эстафете. Лидером французов является Кентен Фийон Майе — у него уже есть два золота и два серебра. Норвежские братья Тарьей и Йоханнес Бё на двоих завоевали три золота, одно серебро и две бронзы. Напомним также, что серебряным призёром индивидуальной гонки является белорус Антон Смольский, поэтому его команду тоже не будем недооценивать.

09:20

Есть некоторая тревога за два первых этапа. Халили в Пекине занял только 34-е место в индивидуальной гонке, совершив четыре промаха. Логинов после успешной смешанной эстафеты, в которой выиграл бронзу с Латыповым, не проявил себя в остальных гонках. Его стала сильно подводить стрельба — всего 38 попаданий из 50 выстрелов.

09:16

Правда, в нынешнем сочетании команда ещё ни разу не выступала. Если Халили возвращается на привычную позицию стартёра, то Логинов впервые выступит на втором этапе. Это обусловлено тем, что Цветков и Латыпов на этой Олимпиаде показывали более высокие результаты — один дважды становился четвёртым, а другой выиграл бронзу в недавней гонке преследования.

09:12

Поговорим о прогнозах на гонку. Сборная России вправе сегодня рассчитывать на награды. Это единственная команда, которая в этом сезоне выигрывала медали на всех этапах Кубка мира. Россияне собрали золото, серебро и две бронзы, а в общем зачёте всего шесть очков уступают норвежцам.

09:08

Сегодняшняя эстафета должна была начаться на два часа позже, но её перенесли на более раннее время из-за погодных условий. Организаторы надеются, что так удастся избежать особенно сильных морозов — вечером в Чжаньцзякоу ожидается -15 °С.

09:04

Представляем состав сборной России — сегодня побегут Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов. Команда выступит под вторым номером.

09:00

Доброе утро! В Пекине продолжаются зимние Олимпийские игры, и на очереди мужская биатлонная эстафета 4 x 7,5 км. Гонка стартует в 09:30 мск. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию.

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