Губерниев: Латыпов побоялся выиграть в эстафете на ОИ-2022

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после завоевания бронзы российскими биатлонистами на Олимпиаде в Пекине.

«По трезвым ощущениям всё закономерно. Как по сезону шло: Норвегия, Франция и мы. Но очень обидно. Затрясло Эдика, он побоялся выиграть — и проиграл. Как и Цветкова затрясло в индивидуальной. Я расстроен! Шанс был великий на золото», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Эдуард Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев 45,3 секунды.

Ранее Латыпов признался, что не смог бы подняться без слов поддержки от партнёров после финиша.