Латыпов: без слов поддержки от партнёров не смог бы подняться

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов поблагодарил своих партнёров по сборной за поддержку после эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Мне ребята уже все сказали. Когда я пришёл, я только извинялся. А ребята были довольными и весёлыми — их поддержка меня в ту же секунду взбодрила. Без их слов я бы даже не смог подняться. Их слова меня окрылили. Я благодарен ребятам, они провели крутую гонку», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Латыпов на последней стрельбе в гонке на стойке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более 40 секунд.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев на 45,3 секунды.

Ранее Латыпов извинился за провальную стрельбу в эстафете на Олимпиаде.