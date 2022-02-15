Тренер Логинова: радоваться нужно и третьему месту в эстафете

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Тренер Сергей Зольников, который работает с биатлонистом Александром Логиновым, прокомментировал итоги эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине.

«Мы надеялись, что они выиграют. Конечно, расстроены. Но радоваться нужно и третьему месту в любом случае. Логинов, я считаю, прошёл свой этап на отлично, справился со стрельбой без нервов, спокойно и уверенно, принёс на своём этапе хороший отрыв. К сожалению, на четвёртом этапе этого отрыва не хватило. Третье место — добавили медаль в копилочку нашей сборной, хорошо», — приводит слова Зольникова ТАСС.

Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые медали с отставанием от выигравших гонку норвежцев на 45,3 секунды.

Ранее тренер сборной России по биатлону Каминский высказался о промахах Латыпова.