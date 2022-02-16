Хованцев — о серебре в женской эстафете по биатлону на Играх-2022: девочки молодцы

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о серебряной медали россиянок в эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Мы имели проблемы по ходу гонки, но справились. Девочки молодцы, заняли второе место, справились. Серебро — это отлично, потому что шведская команда очень сильная», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

По его словам, гонка получилась интересной. Он выразил благодарность сервисной бригаде российской команды, которая отлично подготовила лыжи для спортсменов.

В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Победу в гонке одержала команда Швеции, опередив россиянок на 12 секунд.

Ранее Владимир Драчёв назвал выдающимся результатом серебро российских биатлонисток в эстафете на ОИ.