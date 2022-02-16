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Драчёв назвал выдающимся результатом серебро российских биатлонисток в эстафете на ОИ

16.02.2022, 12:44 |

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал серебро россиянок в эстафете 4х6 км на Олимпиаде в Пекине.

Драчёв назвал выдающимся результатом серебро российских биатлонисток в эстафете на ОИ
  • РИА Новости

«Наши девочки молодцы! Я рад за всю команду! Это была прекрасная работа на рубеже. Да, у Светланы Мироновой был штрафной круг, однако сегодня он был у всех, как у француженок, так и у норвежек. Все проходили огневые рубежи с большими проблемами. Эта олимпийская медаль нам во благо! Девчонки собрались. Выдающийся, даже фантастический результат! Никто не верил, что они смогут попасть в шестёрку. А они сумели прийти вторыми! Браво!» — цитирует Драчёва Sport24.

В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Победу в гонке одержала команда Швеции, опередив россиянок на 12 секунд.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Играх-2022.

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