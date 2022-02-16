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Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Играх-2022

16.02.2022, 11:57 |

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафетной гонке на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Играх-2022
  • РИА Новости

Золотую медаль выиграла сборная Швеции с результатом 1 час 11 минут 3,9 секунды.

Российская команда уступила победительницам гонки 12 секунд.

Бронза досталась сборной Германии (+37,4).

В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Напомним, что 15 февраля мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о неудаче россиянина Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

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