Женская сборная России по биатлону завоевала серебро в эстафете на Играх-2022

Золотую медаль выиграла сборная Швеции с результатом 1 час 11 минут 3,9 секунды.
Российская команда уступила победительницам гонки 12 секунд.
Бронза досталась сборной Германии (+37,4).
В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Напомним, что 15 февраля мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете на Олимпиаде.
Ранее пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о неудаче россиянина Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине.