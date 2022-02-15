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Фуркад прокомментировал провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022

15.02.2022, 23:15 |

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о неудаче россиянина Эдуарда Латыпова в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Фуркад прокомментировал провал Латыпова в эстафете на Олимпиаде-2022
  • Gettyimages.ru
  • © DeFodi Images

«Биатлон непредсказуем, поэтому-то мы все его так любим. Я делал то же самое дважды в моей карьере», — написал Фуркад в своём Instagram.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более 40 секунд. 

Таким образом, Норвегия выиграла эстафету, Франция финишировала второй, Россия — третьей.

Ранее Кристиансен рассказал, за что Фийон Майе накричал на него во время эстафеты.

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