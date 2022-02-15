Кристиансен рассказал, за что Фийон Майе накричал на него во время эстафеты

|

Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал о конфликте по ходу эстафетной гонки с французом Кентеном Фийоном Майе.

«Кентен немного рявкнул на меня на одном из подъёмов. Не думаю, что он был доволен нашей совместной работой. Но он по факту был сильнейшим лыжником из нас троих», — сказал Кристиансен.

Он добавил, что ему было важно заниматься своим делом. Он отметил, что по ходу гонки находился в режиме «соло».

Россиянин Эдуард Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам — норвежцу Ветле Шосту Кристиансену и французу Кентену Фийону Майе, хотя перед рубежом он лидировал с преимуществом более 40 секунд.

Таким образом, Норвегия выиграла эстафету, Франция финишировала второй, Россия — третьей.

Ранее Шипулин заявил, что Латыпов — лидер нашей команды, но в эстафете сыграли нервы.