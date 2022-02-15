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Кристиансен рассказал, за что Фийон Майе накричал на него во время эстафеты

15.02.2022, 22:09 |

Олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал о конфликте по ходу эстафетной гонки с французом Кентеном Фийоном Майе.

Кристиансен рассказал, за что Фийон Майе накричал на него во время эстафеты
  • © Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images

«Кентен немного рявкнул на меня на одном из подъёмов. Не думаю, что он был доволен нашей совместной работой. Но он по факту был сильнейшим лыжником из нас троих», — сказал Кристиансен.

Он добавил, что ему было важно заниматься своим делом. Он отметил, что по ходу гонки находился в режиме «соло».

Россиянин Эдуард Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам — норвежцу Ветле Шосту Кристиансену и французу Кентену Фийону Майе, хотя перед рубежом он лидировал с преимуществом более 40 секунд.

Таким образом, Норвегия выиграла эстафету, Франция финишировала второй, Россия — третьей.

Ранее Шипулин заявил, что Латыпов — лидер нашей команды, но в эстафете сыграли нервы.

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