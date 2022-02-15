Шипулин: Латыпов — лидер нашей команды, но в эстафете сыграли нервы

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Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин подвёл итоги мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Досадно, что Латыпов на последнем рубеже совершил громадную ошибку. Он всё-таки лидер нашей команды, он доказал, что находится в прекрасной форме, но сыграли нервы», — цитирует Шипулина ТАСС.

Он также поздравил мужскую сборную России с олимпийской медалью. Сборная России, в составе которой выступили Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, завоевала бронзовые награды.

Латыпов на последней стрельбе в гонке допустил пять промахов на стойке и зашёл на два штрафных круга, из-за чего уступил соперникам из Норвегии и Франции, хотя перед рубежом россияне лидировали с преимуществом более чем в 40 секунд.

Ранее Рабинер заявил, что, глядя на 15-летнюю Валиеву, Латыпову должно быть ещё более стыдно.