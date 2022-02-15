Рабинер: глядя на 15-летнюю Валиеву, Латыпову должно быть ещё более стыдно

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Журналист Игорь Рабинер высказался о выступлении российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпиаде в Пекине, упомянув биатлониста Эдуарда Латыпова.

«Скажу лишь одно: в дикой для любого взрослого ситуации она прыгнула четверной (а может, и пятерной) над самой собой. Над школьницей 15 лет от роду, глядя на которую, тому же Латыпову должно быть ещё более стыдно», — цитирует Рабинера Sports.ru со ссылкой на Telegram-канал журналиста.

Камила Валиева была допущена решением CAS к турниру одиночниц после того, как во время Олимпиады стало известно о положительном результате её допинг-теста от 25 декабря 2021 года. Фигуристка лидирует по итогам короткой программы на Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла.

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