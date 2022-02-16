Анфиса Резцова: дочь сотворила просто чудо на своём этапе

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась своими эмоциями от серебряной медали женской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Играх 2022 года в Пекине.

«Ура, наконец-то дождались! Кристина сегодня просто умница, ей воздалось за все неудачи на этой Олимпиаде. Она сотворила просто чудо на своём этапе. Я всегда была в ней уверена, ей чуть не хватало в прошлых гонках. Стойку отработала великолепно. Медаль есть, я плачу, не могу остановиться. Все девчонки в команде — красотки! Медаль есть медаль. Поздравляю всю нашу страну с этим успехом!» — цитирует Резцову Sport24.

В составе сборной России выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Ранее глава СБР Майгуров выразил недоумение в связи с заявлением об уходе тренера сборной России Шашилова.