В МОК выразили готовность предоставить Валиевой психологическую помощь

«Что мы сделаем для поддержки Валиевой? Меня этот вопрос очень беспокоит. Расследование идёт дальше, мы же со своей стороны готовы предоставить спортсменам психологическую помощь. Мы сотрудничаем с ОКР. Я надеюсь, что Валиева получит всю помощь, которая ей необходима», — сказал Бах.
15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста Валиевой от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.
Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.
Ранее глава МОК Бах раскритиковал тренеров Валиевой за проявленную к ней холодность.