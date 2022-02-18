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В МОК выразили готовность предоставить Валиевой психологическую помощь

18.02.2022, 09:23 |

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что российской фигуристке Камиле Валиевой, сдавшей положительный допинг-тест, может быть оказана психологическая помощь.

В МОК выразили готовность предоставить Валиевой психологическую помощь
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Setterfield

«Что мы сделаем для поддержки Валиевой? Меня этот вопрос очень беспокоит. Расследование идёт дальше, мы же со своей стороны готовы предоставить спортсменам психологическую помощь. Мы сотрудничаем с ОКР. Я надеюсь, что Валиева получит всю помощь, которая ей необходима», — сказал Бах.

15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командных соревнованиях. После этого стало известно, что результат допинг-теста Валиевой от 25 декабря 2021 года был положительным. Однако CAS допустил её к участию в личных соревнованиях до окончания расследования.

Валиева лидировала после короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольной и заняла лишь четвёртое место. Победу одержала другая россиянка — Анна Щербакова. Ещё одна российская фигуристка, Александра Трусова, стала серебряной призёркой.

Ранее глава МОК Бах раскритиковал тренеров Валиевой за проявленную к ней холодность.

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