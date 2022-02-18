Глава МОК Бах раскритиковал тренеров Валиевой за проявленную к ней холодность

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

«Я увидел, как холодно её встретили со льда её тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — цитирует Баха РИА Новости.

Он отметил, что сейчас спортсменка нуждается в поддержке семьи и окружающих с учётом сложной ситуации. Глава Мок выразил надежду на то, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным «для жизни такой молодой женщины».

Ранее глава МОК выразил сомнения, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия.