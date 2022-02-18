Глава МОК сомневается, что ближайшее окружение Валиевой заслуживает доверия

|

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об окружении российской фигуристки Камилы Валиевой, которая сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года.

«Нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы Валиевой заслуживает доверия. И в связи с прошлыми событиями, и в связи с будущими. Как решать подобные вопросы и как относиться к таким спортсменам, когда она находится под таким давлением? Могу лишь пожелать Камиле, чтобы семья поддержала её по-настоящему. Это труднейшая ситуация. Надеемся, что у неё всё будет нормально и девочка не получит травму, слишком она молода», — сказал Бах.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

15-летняя российская фигуристка выиграла короткую программу на Олимпиаде в Пекине, однако в произвольной допустила ряд ошибок и показала лишь четвёртый результат, оставшись без медали.

Ранее глава МОК заявил, что допинг-расследование по делу Валиевой затронет тренеров фигуристки.