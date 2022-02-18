Глава МОК заявил, что допинг-расследование по делу Валиевой затронет тренеров фигуристки

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что расследование дела о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой затронет её тренерский штаб.

«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры», — приводит РИА Новости слова Баха на пресс-конференции.

Он выразил обеспокоенность самочувствием Валиевой и заявил о готовности Комитета предоставить ей психологическую помощь.

Ранее стало известно о намерении Валиевой запросить вскрытие и анализ пробы Б.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.