Глава МОК заявил, что допинг-расследование по делу Валиевой затронет тренеров фигуристки

«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры», — приводит РИА Новости слова Баха на пресс-конференции.
Он выразил обеспокоенность самочувствием Валиевой и заявил о готовности Комитета предоставить ей психологическую помощь.
Ранее стало известно о намерении Валиевой запросить вскрытие и анализ пробы Б.
ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.