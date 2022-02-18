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CAS: Валиева будет запрашивать вскрытие и анализ пробы Б

18.02.2022, 00:21 |

Российская фигуристка Камила Валиева будет требовать вскрыть допинг-пробу Б.

CAS: Валиева будет запрашивать вскрытие и анализ пробы Б
  • Gettyimages.ru
  • © Xavier Laine

«Спортсменка будет запрашивать вскрытие и анализ пробы Б, — говорится в документе Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой.

ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA о временном отстранении фигуристки были отклонены.

По итогам короткой и произвольной программы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире. Победу праздновала другая россиянка — Анна Щербакова.

Ранее стало известно, что Валиева сказала Тутберидзе после объявления итоговых оценок на ОИ-2022.

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