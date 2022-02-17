Валиева — Тутберидзе: зато теперь церемонию не отменят

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Российская фигуристка Камила Валиева после проката произвольной программы на Олимпиаде в Пекине обратилась к своему тренеру Этери Тутберидзе.

«Зато теперь церемонию не отменят», — сказала Валиева и заплакала в Kiss&Cry.

CAS после заседания выездной панели постановил, что Валиева сможет принять участие в индивидуальных соревнованиях, апелляции МОК, ISU и WADA о временном отстранении фигуристки были отклонены.

Напомним, что ITA 11 февраля сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

По итогам короткой и произвольной программы Валиева заняла четвёртое место в личном турнире. Победу праздновала другая россиянка — Анна Щербакова.

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